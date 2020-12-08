Nokia запустит проект 6G-сетей к 2030 году

Финская Nokia возглавит проект по разработке технологии нового поколения мобильной связи 6G. В компании ожидают, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, пишет Bloomberg.

Проект запущен при поддержке властей ЕС и будет финансироваться ими. Он включает в себя создание сценариев использования технологии. Кроме Nokia в нем примут участие IT-компании Ericsson, Intel, Siemens, а также мобильные операторы Orange и Telefonica.

Разработка будет проходить в три этапа. Первый — работа над проектом, составление планов и графиков, второй — внедрение технологий, а третий — сотрудничество с правительством США для финансирования исследований и совместного развития технологий.

В настоящее время Nokia активно занимается внедрением сетей 5G. В сентябре 2018 года мобильный оператор Telia вместе с Nokia запустила первую сеть 5G в Финляндии. При этом до сих пор такая связь доступна лишь в ограниченных районах в разных странах. В частности, в России технология сталкивается с проблемами при выделении частот.