НМГ выпустит первый в России оригинальный сериал в формате микродрамы

«Национальная медиа группа» (НМГ) выпустит оригинальный сериал в жанре микродрамы. Проект под названием «Беременна от олигарха» будет доступен эксклюзивно на платформе вертикального контента «Сторис», которую НМГ запустила в тестовом режиме в апреле 2025 года. Как пишут «Ведомости», это станет первым в России оригинальным проектом в формате микродрамы.

Микродрамы представляют собой короткие мелодраматические истории для мобильного просмотра в вертикальном формате с быстрыми сюжетными поворотами, интригами и любовными линиями. Сериал «Беременна от олигарха» режиссера Никиты Дудкина рассказывает о девушке, которая неожиданно узнает, что станет матерью, и сталкивается с предательством любимого человека.

Проект произведен ООО «Камерабум Реалити» при поддержке НМГ и телеканалов СТС и ЧЕ! . Всего в сериале 70 серий общей продолжительностью 1,5 часа. В ролях — Алина Чеченкова, Антон Борисевич, Егор Пежемский и Василиса Агеенкова.

На платформе «Сторис» сериал будет распространяться по модели GVOD (Gamified Video on Demand): первые серии будут бесплатны, а доступ к последующим пользователь получит через просмотр рекламы или с помощью виртуальных «монет». Представитель НМГ отметил, что в будущем планируется выпуск дополнительных оригинальных микродрам.

Эксперты, опрошенные изданием, оценивают рынок микродрам в России как перспективное направление медиабизнеса. По их мнению, успех формата зависит от объема контента, драматургии и интереса аудитории.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink (совместный проект «Ростелекома» и НМГ) представил новый раздел «Сторис» с вертикальными мини-сериалами. Продолжительность серий варьируется от одной до трех минут, а общее число эпизодов в одном проекте может превышать 100.