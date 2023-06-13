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13.06.2023 в 08:00

НМГ купила права на новые фильмы Bazelevs

Ранее Тимур Бекмамбетов вышел из состава киностудии

Новые фильмы студии Bazelevs будет распространять Национальная медиа группа (НМГ). В рамках партнёрства медиахолдинг получит эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телевизионный показ и релиз в интернете пакета новых проектов кинокомпании, сообщает РБК со ссылкой на участников сделки.

Сделка по кинопрокату подразумевает, что принадлежащий медиахолдингу «НМГ Кинопрокат» получит права на кинотеатральный релиз грядущих проектов студии. Среди ожидающих выхода релизов — десятая часть франшизы «Ёлки», мультфильм «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова и анимация «Возвращение мамонтенка». Кроме того, НМГ получает телеправа на показы на телеканалах холдинга, а также эксклюзивные digital-права.

Как пояснили представители НМГ, холдинг также сможет продавать права на включение фильмов Bazelevs в библиотеки других онлайн-кинотеатров, а не только распространять их на собственной платформе. Стороны в дальнейшем планируют масштабировать партнёрство.

Источник издания на рынке предположил, что права на распространение контента Bazelevs в интернете могли обойтись НМГ в 1,5 млрд руб. Гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров считает, что речь может идти о сумме от 500 млн руб. совокупно за все новые проекты компании с учетом отсроченных платежей в форме процента от сборов.

Партнерство при озвученных условиях выгодно как для НМГ, так и для Bazelevs, считает директор института современных медиа Кирилл Танаев. «Холдинг получает эксклюзив на качественный и востребованный контент, а киностудия — партнера, который возьмет на себя прокат во всех средах и маркетинг», — объясняет он. Такой подход приходит на смену популярным несколько лет назад сделкам first look deal.

Однако эксперты предупреждают об определённых рисках для НМГ после того, как из Bazelevs вышел Бекмамбетов. Напомним, в прошлом году Бекмамбетов продал российское подразделение его генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Студия продолжила сотрудничество с Бекмамбетовым как с режиссёром.

Базелевс НМГ
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