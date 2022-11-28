НМГ и студия Yellow, Black & White заключили стратегическое партнёрство

«Национальная медиа группа» (НМГ) и киностудия Yellow, Black & White (YBW) заключили долгосрочное партнёрство. Об этом в НМГ сообщили Sostav.

Студия предоставит НМГ эксклюзивные права на опредёленное количество показов на ТВ-каналах холдинга новых полнометражных фильмов, которые уже находятся в производстве и будут сниматься в будущем. Речь идёт о более чем 40 полнометражных фильмов. Договорённости не распространяются на уже существующие проекты, находящиеся в сопродюсировании с другими телеканалами.

НМГ также получит доступ к библиотеке контента студии с возможностью показа на телеканалах НМГ, а также по модели платной подписки на сайтах телеканалов НМГ и видеосервисе more.tv. Среди них такие фильмы, как «Отель Белград», «СуперБобровы», «Кухня в Париже» и другие проекты YBW.

Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной медиа группы»: Мы рады сообщить о новом этапе нашего партнёрства с такими талантливыми производителями, как YBW. Фильмы производства YBW пользуются популярностью среди самой широкой аудитории. Наши зрители во всех средах смотрения по достоинству оценят как уже всем полюбившиеся хиты, так и премьеры.