НМГ и студия Yellow, Black & White заключили стратегическое партнёрство

«Национальная медиа группа» (НМГ) и киностудия Yellow, Black & White (YBW) заключили долгосрочное партнёрство. Об этом в НМГ сообщили Sostav.
Студия предоставит НМГ эксклюзивные права на опредёленное количество показов на ТВ-каналах холдинга новых полнометражных фильмов, которые уже находятся в производстве и будут сниматься в будущем. Речь идёт о более чем 40 полнометражных фильмов. Договорённости не распространяются на уже существующие проекты, находящиеся в сопродюсировании с другими телеканалами.
НМГ также получит доступ к библиотеке контента студии с возможностью показа на телеканалах НМГ, а также по модели платной подписки на сайтах телеканалов НМГ и видеосервисе more.tv. Среди них такие фильмы, как «Отель Белград», «СуперБобровы», «Кухня в Париже» и другие проекты YBW.
Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной медиа группы»:
Мы рады сообщить о новом этапе нашего партнёрства с такими талантливыми производителями, как YBW. Фильмы производства YBW пользуются популярностью среди самой широкой аудитории. Наши зрители во всех средах смотрения по достоинству оценят как уже всем полюбившиеся хиты, так и премьеры.
Денис Жалинский, генеральный продюсер студии Yellow, Black & White:
«Национальная медиа группа» — наш давний партнёр, и сейчас мы расширяем границы нашего сотрудничества. Я рад, что кино, созданное творческой и продюсерской командой нашей компании, будет показано максимально широкой семейной аудитории главных развлекательных телеканалов нашей страны. Кроме того, важным фактором нашего сотрудничества является промоподдержка на эксклюзивных условиях со стороны НМГ полнометражных фильмов, выходящих в широкий кинотеатральный прокат, что позволит проектам быть более конкурентными в борьбе за зрителя.