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03.02.2024 в 18:20

Nissan устроил в Дубае виртуальные гонки автомобилей Patrol по пустыне

Компания создала настоящий шедевр наружной рекламы на одном из самых больших билбордов города

Подразделение Nissan Middle East, курирующее развитие марки на Ближнем Востоке, создало настоящий шедевр наружной рекламы. Компания совместно с агентством TBWA/RAAD запустила видео, демонстрирующее культовую линейку автомобилей Patrol, на огромном билборде в одном из самых современных районов Дубая.

Видео уже назвали шедевром компьютерной графики и цифрового искусства, в нем органично сочетаются передовые технологии и сюрреалистические пейзажи пустыни. Ролик создан с использованием 3D-моделирования высокого разрешения и фотореалистичного рендеринга.

Как отмечают в Nissan, видео передает дух приключений и инноваций Patrol, повышая престиж бренда и обеспечивая новый уровень взаимодействия с аудиторией: зрители сначала следят за гонками внедорожников по пустыне, а затем оказываются с ними на одной дороге.

Nissan
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