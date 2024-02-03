Nissan устроил в Дубае виртуальные гонки автомобилей Patrol по пустыне

Подразделение Nissan Middle East, курирующее развитие марки на Ближнем Востоке, создало настоящий шедевр наружной рекламы. Компания совместно с агентством TBWA/RAAD запустила видео, демонстрирующее культовую линейку автомобилей Patrol, на огромном билборде в одном из самых современных районов Дубая.

Видео уже назвали шедевром компьютерной графики и цифрового искусства, в нем органично сочетаются передовые технологии и сюрреалистические пейзажи пустыни. Ролик создан с использованием 3D-моделирования высокого разрешения и фотореалистичного рендеринга.

Как отмечают в Nissan, видео передает дух приключений и инноваций Patrol, повышая престиж бренда и обеспечивая новый уровень взаимодействия с аудиторией: зрители сначала следят за гонками внедорожников по пустыне, а затем оказываются с ними на одной дороге.