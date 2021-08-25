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25.08.2021 в 16:11

Герой обложки «Nevermind» подал в суд на Nirvana за распространение детской порнографии

Он требует со всех участников группы $150 тыс. в качестве компенсации морального вреда

Спенсер Элден, фотография которого использована на обложке альбома «Nevermind» группы Nirvana, подал в суд на группу спустя 30 лет после выхода альбома. Он отмечает, что его законные опекуны не давали согласия на использование фотографии, а сам он не мог этого сделать в силу возраста, сообщает Pitchfork со ссылкой на текст иска.

Элден утверждает, что снимок является детской порнографией. По его словам, группа пообещала закрыть его гениталии наклейкой, но не сделала этого, и таким образом не предотвратила его сексуальную экплуатацию. Элден собирается взыскать со всех участников группы и с имущества Курта Кобейна $150 тыс. в качестве компенсации морального вреда, а также возмещение судебных издержек. В иске упоминаются фотограф Кирк Уэддл и лейблы, выпустившие альбом.

Элден несколько раз воссоздавал обложку альбома, у него на груди была татуировка с надписью «Nevermind», отмечает издание. Однако в интервью GQ Australia в 2016 году он рассказал, что в последнее время был недоволен фотографией.

Nevermind Nirvana
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