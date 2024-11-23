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23.11.2024 в 13:31

Бренды проводили на спортивную пенсию испанского теннисиста Рафаэля Надаля

В честь своего амбассадора Nike провел шоу у Эйфелевой башни, а Kia — выпустил ролик

Nike особым образом отдал дань испанскому теннисисту и одному из своих главных амбассадоров Рафаэлю Надалю, завершившему спортивную карьеру. Спортивный бренд организовал шоу у Эйфелевой башни в Париже.

Компания запустила 10-метровую проекцию на площади Трокадеро, в которой отразила самые значимые победы и достижения 38-летнего испанца: № 1 на протяжении трех десятилетий, 4 327 отыгранных брейк-пойнтов, 912 недель подряд в Топ-10, 81 победа подряд на грунте.

Рафаэль Надаль был одним из самых главных амбассадоров бренда, Nike даже разработал для теннисиста персональный логотип. В рамках сотрудничества со спортивной компанией испанец зарабатывал 10 млн долларов в год.

Автомобильная компания Kia выпустила ролик, в котором попрощалась с легендарным теннисистом. Рафаэль Надаль был глобальным послом бренда с 2006 года. В видео Kia рассказала о спортивном восхождении одного из величайших теннисистов.

В октябре 2024 года Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса-2024, который проходит с 19 по 24 ноября в испанской Малаге. В четвертьфинале сборная Испании уступила команде Нидерландов, в рамках этого турнира Рафаэль Надаль сыграл свой последний матч в профессиональной карьере.

Nike Рафаэль Надаль
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