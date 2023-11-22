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22.11.2023 в 17:18

Новый пуховик Nike превратил кукурузу в попкорн

Креаторы создали целый мир холода, в котором живут одержимые теплом изобретатели

Настолько тёплый, что при одном прикосновении превращает кукурузу в попкорн; заставляет распуститься цветы зимой; поднимается в воздух, как воздушный шар; мгновенно разогревает кофе до кипятка… Именно таким Nike решили представить свой пуховик в Китае в рамках кампании «Больше, чем тепло». Креаторам агентства Wieden+Kennedy Shanghai пришлось создать целый мир холода, в котором живут одержимые теплом изобретатели.

Рекламный ролик стал частью многоканальной кампании в Китае, он транслируется в кинотеатрах, в OOH и в диджитал-каналах.

видео Nike Креатив Wieden+Kennedy Shanghai
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