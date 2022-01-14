Nike показал борьбу теннисистки Эммы Радукану с буллингом

19-летняя британская теннисистка, чемпионка US Open-2021, Эмма Радукану стала героиней нового проморолика бренда Nike. В видео представлены трудности, с которыми спорстменка регулярно сталкивается на корте: пока она успешно отбивает ракеткой мяч, сзади появляются критикующие её выражения и другие триггеры (например, отвлекающие действия и слова о «счастливой случайности»).

Ролик показывает, что буллинг за спиной со стороны скептиков не отвлекает Эмму от самого главного — от игры. Какие планы у неё в наступившем году? Как и всегда: отключить шум и использовать возможности каждого вызова. Прогресс наступает постепенно, но большая игра скоро начнётся в это сложное пандемийное время: «World off, game on».

Ролик был размещен накануне старта чемпионата Australian Open — 17 января Эмме Радукану предстоит провести матч с американской теннисисткой Слоан Стивенс.

Australian Open подогревает к себе интерес до официального открытия из-за применимых антиковидных мер — например, полузащитник футбольного клуба «Сидней» Милош Нинкович обвинил правительство Австралии в двойных стандартах: по его словам, аннулирование визы Новака Джоковича из-за отсутствия вакцинации несправедливо, допустив при этом к чемпионату Рафаэля Надаля, у которого 20 декабря обнаружили COVID-19.