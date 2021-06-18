Добро пожаловать в страну нового футбола: Nike выпустил манифест инклюзивного спорта

Nike выпустил короткометражный фильм о «стране нового футбола» — в экшн-ролике от команды креаторов Wieden+Kennedy Amsterdam, The Mill, Stink Films и Grand Central Recording Studios представлено новое глобальное видение спорта в рамках кампании бренда «Play New» («Играй по-новому»).

В новом ролике главное место отдается инклюзивности — спорт, в частности, футбол, должен стать территорией вне стереотипов (гендерных, расовых и социальных). В стране нового футбола ты можешь быть кем захочешь и с кем захочешь. Играй для любви и избегай ненависть — эти законы стали основными для жителей земли равноправного спорта. А всем несогласным с этими правилами «въезд запрещен».

Героями видео стали нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом, датская футболистка Пернилле Хардер и представительница национальной сборной Германии Сара Дебриц, игрок сборной Бразилии Ришарлисон де Андраде, а также первая в Великобритании судья-мусульманка Джей-Джей Роблес. Звезды спорта объединились в промо Nike, чтобы продемонстрировать силу коммьюнити в борьбе с системными препятствиями.

Так бренд продолжил продвигать идеи доступного спорта. Ранее Nike совместно с фондом футбольного клуба «Ливерпуль» запустили благотворительную программу «Game On» — она направлена на поддержку детей из афроамериканских и азиатских сообществ бедных районов, чтобы они могли получить доступ к занятиям в местных спортивных центрах.