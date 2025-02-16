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18+
16.02.2025 в 12:20

Nidgus разработал игрушки, посвященные подъездам в пятиэтажках

В серию «Мой первый подъезд» вошли пять рум-боксов

Диджитал-художник Nidgus разработал серию игрушек, посвященных старым подъездам в пятиэтажных домах. Бренд решил немного поностальгировать и представил рум-боксы под названием «Мой первый подъезд».

Автор вдохновился типичными подъездами в старых домах, в которых каждый этаж имеет свою историю и образ. В серию вошли пять игрушек. Первая из них посвящена тамбуру на первом этаже, вокруг которого, по мнению автора, витает ощущение присутствия маньяка.

На втором находится курилка с типичными для нее атрибутами — банкой из-под «Нескафе», окурками, цветами в горшках. На третьем обитает сосед со злой собакой, а поднявшись на четвертый можно случайно столкнуться с сумасшедшей бабкой, которая хочет навредить всем жильцам. На пятом, по традиции, собираются подростки, у которых модно «тусоваться в падике».

Пока игрушки являются лишь концептом, но, возможно, игрушечные подъезды когда-нибудь появятся в продаже.

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Ранее Nidgus по мотивам коллекции спортивной одежды и обуви для тренинга от Demix создал фигурки типичных посетителей тренажерных залов и покупателей «Пятерочки».

Nidgus
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