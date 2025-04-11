Каждый третий предприниматель не знает, что такое нетворкинг

Около 35% опрошенных предпринимателей не знают, что такое нетворкинг, но при этом активно ищут полезные контакты. Таковы данные исследования специалистов платежного сервиса «ЮKassa» и компании RetailCRM, которое публикует ТАСС.

Согласно опросу, треть респондентов (33%) назвали нетворкинг полезным, но не всегда эффективным инструментом. 19% опрошенных считают его важным для развития бизнеса, 8% полагают, что нетворкинг — пустая трата времени, а 5% даже не задумывались о его пользе.

Не зная термина «нетворкинг», многие предприниматели интуитивно все же им занимаются. 50% респондентов, не знакомых с понятием, находят нужные контакты через друзей и коллег, 45% — через соцсети, 30% — в тематических онлайн-сообществах, 15% — на офлайн-мероприятиях, 10% — через бизнес-платформы. 35% респондентов не ищут контакты целенаправленно.

Регулярно нетворкингом занимается лишь 8% респондентов (ежедневно или несколько раз в неделю), 3% — раз в неделю или две. 16% делают это раз в месяц, 24% обращаются к инструменту лишь в кризисных ситуациях, а 41% — бессистемно.

Основными целями нетворкинга опрошенные назвали поиск клиентов (68%), обмен опытом и ресурсами (57%), получение экспертных знаний (46%). Среди других целей — привлечение партнеров для совместной рекламы (43%), повышение авторитета в отрасли (38%), поиск сотрудников (30%), привлечение инвесторов (16%) и поддержка в сложных ситуациях (14%).

В опросе участвовали представители 150 крупных, средних и небольших компаний.

Ранее аналитики сервиса «Контур.Фокус» представили данные о банкротствах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России за 2022−2024 годы. Регионом-лидером по количеству начатых банкротных процедур среди компаний стал Байконур (территория города, расположенного в Казахстане, арендуется РФ). Там на 310 фирм были возбуждены 69 банкротных производств — 22% от общего количества юрлиц.