«Нетология» и благотворительный фонд «Антон тут рядом» запустили интерактивный проект про эмоции

Образовательная онлайн-платформа «Нетология» вместе с благотворительным фондом «Антон тут рядом» запустили интерактивный социальный проект «Нетология тут рядом», который помогает распознавать собственные чувства и учит поддерживать эмоциональный баланс. В создании проекта участвовали люди с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Нетологии».

Онлайн-проект «Нетология тут рядом»‎ направлен на тех, кто хочет научиться распознавать свои эмоции и бережно обращаться с ними. Особое место в инициативе занимает работа с восприятием эмоций людей с РАС. По данным Росстата, в 2024 году в России насчитывалось около 76 тыс. детей и 5 тыс. взрослых с РАС. Аутичные люди испытывают весь спектр эмоций, но могут выражать их иначе. Чтобы показать это, авторы проекта пригласили людей с РАС помочь с визуальной составляющей и оформили сайт их рисунками и цитатами.

Пользователи получат «шпаргалку по эмоциям» с советами по их распознаванию и регулированию. Гайд содержит информацию о базовых эмоциях — от злости и восхищения до радости и сочувствия — и о том, для чего они служат, при каких обстоятельствах возникают и какими физиологическими реакциями сопровождаются.

Коллаборация фонда и платформы создана, чтобы показать: любая эмоция — естественна. Она не бывает «правильной» или «неуместной» — это реакция на события, которая зависит от индивидуальных особенностей человека и которой не стоит стыдиться.

«Нетология тут рядом» — это не первый совместный проект «Нетологии» и фонда «Антон тут рядом». В 2022 году партнеры вместе с MTS AI и NtechLab запустили бесплатный курс по разметке данных. Программу адаптировали для людей с аутизмом. По ее итогам выпускники смогли получить востребованные навыки и трудоустроиться.

Марина Дьяченко, руководитель отдела SMM и спецпроектов «Нетологии»: Эмоции — одна из важнейших частей нашей жизни, а их проявление — часто сложнейшая задача. Мы привыкли подавлять или скрывать негативные эмоции, вместо того, чтобы разбираться в них. В нашем проекте мы хотели показать: не существует плохих эмоций и проявлять их — значит быть собой. Партнером стал фонд «Антон тут рядом» — наверное, самый добрый фонд, который вместе со своими подопечными уже много лет показывает нам всем, как важно не стесняться себя и своих эмоций, проживать их и быть рядом со своими близкими. Этим проектом мы хотим в очередной раз напомнить: поддерживать себя — это важно, а делать добрые дела — очень просто. Не бойтесь своих эмоций!

Елена Фильберт, директор благотворительного фонда «Антон тут рядом»: Вместо стереотипов о чувствах и эмоциях людей с ментальной инвалидностью — знания тут рядом. Вместо осуждения — открытый разговор. За 12 лет работы фонда мы поддержали более 10 тысяч аутичных людей и их близких. Каждый человек — новая история и эмоции. Вместе с «Нетологией» мы исследуем собственные чувства: злость и радость, удивление и страх. И особенно ценно, что это исследование инклюзивное. Говоря об аутизме открыто, вместе с аутичными людьми и экспертами, мы становимся на один шаг ближе к обществу, где каждый имеет право быть похожим на себя. «Нетология», спасибо!

Ранее «Нетология» совместно с медиахолдингом Rambler&Co провела исследование и выяснила, что движет россиянами в обучении, работе и повседневной жизни.