Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.08.2025 в 18:05

«Нетология» и благотворительный фонд «Антон тут рядом» запустили интерактивный проект про эмоции

Пользователи могут научиться поддерживать баланс

Образовательная онлайн-платформа «Нетология» вместе с благотворительным фондом «Антон тут рядом» запустили интерактивный социальный проект «Нетология тут рядом», который помогает распознавать собственные чувства и учит поддерживать эмоциональный баланс. В создании проекта участвовали люди с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Нетологии».

Онлайн-проект «Нетология тут рядом»‎ направлен на тех, кто хочет научиться распознавать свои эмоции и бережно обращаться с ними. Особое место в инициативе занимает работа с восприятием эмоций людей с РАС. По данным Росстата, в 2024 году в России насчитывалось около 76 тыс. детей и 5 тыс. взрослых с РАС. Аутичные люди испытывают весь спектр эмоций, но могут выражать их иначе. Чтобы показать это, авторы проекта пригласили людей с РАС помочь с визуальной составляющей и оформили сайт их рисунками и цитатами.

Пользователи получат «шпаргалку по эмоциям» с советами по их распознаванию и регулированию. Гайд содержит информацию о базовых эмоциях — от злости и восхищения до радости и сочувствия — и о том, для чего они служат, при каких обстоятельствах возникают и какими физиологическими реакциями сопровождаются.

Коллаборация фонда и платформы создана, чтобы показать: любая эмоция — естественна. Она не бывает «правильной» или «неуместной» — это реакция на события, которая зависит от индивидуальных особенностей человека и которой не стоит стыдиться.

«Нетология тут рядом» — это не первый совместный проект «Нетологии» и фонда «Антон тут рядом». В 2022 году партнеры вместе с MTS AI и NtechLab запустили бесплатный курс по разметке данных. Программу адаптировали для людей с аутизмом. По ее итогам выпускники смогли получить востребованные навыки и трудоустроиться.

Марина Дьяченко, руководитель отдела SMM и спецпроектов «Нетологии»:

Эмоции — одна из важнейших частей нашей жизни, а их проявление — часто сложнейшая задача. Мы привыкли подавлять или скрывать негативные эмоции, вместо того, чтобы разбираться в них. В нашем проекте мы хотели показать: не существует плохих эмоций и проявлять их — значит быть собой. Партнером стал фонд «Антон тут рядом» — наверное, самый добрый фонд, который вместе со своими подопечными уже много лет показывает нам всем, как важно не стесняться себя и своих эмоций, проживать их и быть рядом со своими близкими. Этим проектом мы хотим в очередной раз напомнить: поддерживать себя — это важно, а делать добрые дела — очень просто. Не бойтесь своих эмоций!

Елена Фильберт, директор благотворительного фонда «Антон тут рядом»:

Вместо стереотипов о чувствах и эмоциях людей с ментальной инвалидностью — знания тут рядом. Вместо осуждения — открытый разговор. За 12 лет работы фонда мы поддержали более 10 тысяч аутичных людей и их близких. Каждый человек — новая история и эмоции. Вместе с «Нетологией» мы исследуем собственные чувства: злость и радость, удивление и страх. И особенно ценно, что это исследование инклюзивное. Говоря об аутизме открыто, вместе с аутичными людьми и экспертами, мы становимся на один шаг ближе к обществу, где каждый имеет право быть похожим на себя. «Нетология», спасибо!

Ранее «Нетология» совместно с медиахолдингом Rambler&Co провела исследование и выяснила, что движет россиянами в обучении, работе и повседневной жизни.

Нетология благотворительный фонд
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.