01.11.2025 в 19:00

Netflix задумался о покупке Warner Bros. Discovery

Компания наняла финансового консультанта для изучения вопроса

Netflix изучает возможность приобретения студии Warner Bros. Discovery и ее стримингового бизнеса. Для этого компания привлекла финансового консультанта, сообщает Reuters.

Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co, консультировавший Skydance Media по покупке Paramount Global, для оценки потенциального предложения. Netflix также получил доступ к базе данных, содержащей финансовую информацию, необходимую для подачи заявки.

Приобретение студийного бизнеса Warner Bros. Discovery даст Netflix контроль над некоторыми из самых успешных голливудских историй и персонажей, включая франшизы о Гарри Поттере и DC Comics. Телестудия Warner Bros. производит многие хиты Netflix, включая оригинальные сериалы «Самый ценный игрок», «Ты» и «Уборщица. История матери-одиночки». HBO и его стриминговый сервис добавят Netflix больше престижных драм и подписчиков, отмечает агентство.

Гендиректор Netflix Тед Сарандос заявил инвесторам на прошлой неделе, что, хотя компания традиционно «скорее строит, чем покупает», она оценивает приобретения, основываясь на таких критериях, как масштаб возможностей и укрепление развлекательного сегмента.

Сарандос отметил, что Netflix не заинтересован в приобретении кабельных сетей Warner Bros. Discovery, включая CNN, TNT, Food Network и Animal Planet.

Ранее стало известно, что Warner Bros. Discovery официально объявила о поиске покупателей. Компания уже рассматривает несколько предложений.

Netflix Warner Bros. Discovery
