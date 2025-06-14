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18+
14.06.2025 в 15:20

Netflix представил финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

Премьера продолжения популярного корейского сериала состоится 27 июня

Стриминговый гигант Netflix представил финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара» — одного из самых популярных и обсуждаемых сериалов последних лет. Релиз всех эпизодов финального сезона запланирован на 27 июня 2025 года.

Как подчеркивают создатели, третий сезон станет завершением истории. В центре внимания снова окажется Ги-хун, решивший вернуться в игру, чтобы окончательно разобраться с ее организаторами. На экране также вновь появятся Фронтмен, загадочные VIP-гости и новые, еще более жестокие испытания.

Проект сохраняет визуальную эстетику и мрачную социальную повестку: по словам авторов, третий сезон поднимает темы вины, мести, социальной ответственности и жертвенности. Это подчеркивает и эмоциональная линия между главными персонажами, а также нарастающий конфликт между участниками и создателями игры.

После триумфа первого сезона в 2021 году, «Игра в кальмара» стала международным культурным феноменом и принесла Netflix огромный коммерческий успех. Второй сезон, несмотря на более сдержанную реакцию критиков, сохранил высокие рейтинги и удержал внимание аудитории.

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