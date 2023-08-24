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18+
24.08.2023 в 18:24

За июль Netflix увеличил число подписчиков на 2,6 млн из-за борьбы с обменом паролей

С 24 по 27 мая количество пользователей стримингового сервиса выросло до рекордных значений

Количество новых пользователей Netflix выросло за июль 2023 года на 2,6 млн человек после запрета на обмен паролями между подпичиками, пишет Deadline со ссылкой на данные исследовательской компании Antenna.

Июльские показатели оказались на 26% ниже, чем цифры за июнь, но показывают положительную динамику. Активный рост числа подписчиков был зафиксирован с 24 по 27 мая, за трое суток на платформе Netflix зарегистрировалось рекордное количество пользователей, отмечают аналитики.

В мае сервис ввёл запрет на обмен паролями между пользователями. Согласно новым правилам такая возможность появится у тех, кто подписан на тарифный план Netflix Standard стоимостью $15,49 в месяц и Netflix Premium. За каждого нового пользователя придётся заплатить $7,99 в месяц.

Платный обмен паролями не помешал Netflix нарастить аудиторию. По итогам второго квартала количество подписчиков стримингового сервиса выросла на 5,9 млн человек, несмотря на волну критики.

В июле Netflix предложил рекламодателям разместить получасовые рекламные сериалы, которые будут транслироваться в течение нескольких дней.

Netflix Кино аудитория стриминговый сервис
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