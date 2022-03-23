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23.03.2022 в 18:45

Nestle приостанавливает продажи товаров под брендами Nesquik и KitKat в России

В компании приняли решение, производить и продавать на российском рынке только товары первой необходимости

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Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle заявила, что будет производить и продавать в России только товары первой необходимости. Среди них — детское и лечебное питание, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

«Такой подход соответствует нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание», — считают в компании. Выпуск и продажи другой продукции, в том числе батончиков KitKat и Nesquik, остановятся.

До этого компания уже приостановила поставки части своей продукции в Россию — автоматических кофемашин и кофе-капсул бренда Nespresso, а также минеральной воды S.Pellegrino.

Ранее Nestle прекратила все инвестиции, в том числе рекламные, в России. Компания занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2020 год затраты производителя продуктов питания на рекламу составили 6,1 млрд руб.

Nestle Nesquik KitKat
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