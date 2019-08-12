Nestle начнёт упаковывать KitKat в бумагу для оригами

Вслед за компаниями, отказывающимися от пластика в упаковке, Nestle нашла свой способ внести свой вклад в экологию. Компания первая в мире начала упаковывать свои батончики в перерабатываемую бумажную обертку, пишет Design Taxi.

Теперь компания прекратила использование пластика для оберток KitKat. И предложила альтернативу — бумажную упаковку, из которой ещё и можно делать оригами, дав фантику вторую жизнь. Теперь любители шоколадных батончиков могут не только побаловать себя сладким удовольствием, но и снять стресс с помощью нового хобби.

Благодаря новой обёртке компания может сэкономить 380 тонн пластика в год. Кроме того, кондитеры компании стали добавлять в продукт вместо сахара измельченную белую мякоть, покрывающую какао-бобы. Раньше она шла в отходы производства. Батончики без сахара и в бумажной упаковке поступят в продажу уже осенью этого года. Первой страной, которая познакомится с новинкой, станет Япония.