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19.02.2025 в 16:00

Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах»

Искусственный интеллект оформил произведения русской и зарубежной литературы

Нейросеть YandexART сгенерировала для «Яндекс Книг» больше 10 тыс. обложек. Их создали, чтобы пользователи сервиса могли по-новому взглянуть на литературные произведения. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекс Книг».

Оформление получили произведения русской классики («Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Война и мир» Льва Толстого, «Отцы и дети» Ивана Тургенева и т. д.) и зарубежные шедевры («Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и пр.).

Дарья Анжело, директор по маркетингу «Яндекс Книг»:

Мы регулярно делаем проекты, которые стимулируют интерес к классике и подчеркивают ее актуальность. Согласно нашим исследованиям, 18% опрошенных принимают во внимание обложку, когда выбирают печатную книгу. Считаем, что и для электронных книг это важный фактор. Совсем недавно мы запустили проект «100 обложек от 100 дизайнеров Яндекса», благодаря которому самые популярные классические книги получили обложки в уникальном и узнаваемом стиле. Следующим этапом стал проект с YandexART — он охватил книги, которые раньше были на сервисе без обложек. Мы сочетаем работу специалистов и возможности технологий, чтобы книги получили больше внимания со стороны аудитории.

Промпты для создания обложек помогала придумывать YandexGPT. На основе названия книги, ее жанра и аннотации нейросеть генерировала несколько вариантов описания картинок, а YandexART предлагала варианты изображений.

Дизайнеры «Яндекс Книг» разработали специальную цветовую систему. В зависимости от категории, в которую попадала книга (классика, нон-фикшен, детская литература или культурное наследие), подбирались цветовое решение и стиль.

Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах»

Сергей Овчаренко, руководитель отдела компьютерного зрения:

Благодаря нейросети YandexART мы смогли создать иллюстрации обложек в «Яндекс Книгах». Мы верим, что это позволит обогатить контент сервиса и улучшить пользовательский опыт. Технология может не только облегчить работу дизайнеров и других специалистов, но и предоставить уникальные возможности для бизнесов.

Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах» Нейросеть создала больше 10 тысяч обложек в «Яндекс Книгах»

Обложки, сгенерированные нейросетью, отмечены в сервисе плашкой YandexART.

книги нейросети «Яндекс Книги»
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