Нейросеть напомнит читателям «Яндекс Книг» о содержании прочитанного

Сервис «Яндекс Книги» представил новую функцию — «Ранее в книге». Она предназначена для того, чтобы помочь читателям вспомнить содержание ранее прочитанных глав и быстрее вернуться к недочитанным произведениям. В основе функции — нейросеть YandexGPT 5, которая анализирует прочитанный пользователем текст и формирует краткое напоминание о ключевых событиях и персонажах.

Нововведение не заменяет чтение, а, наоборот, стимулирует к нему, отмечает руководитель сервиса Виталий Григораш. «"Ранее в книге" пригодится и тем, кто привык читать несколько книг одновременно, и тем, кто забывает прочитанное, отвлекаясь на другие дела», — добавил руководитель «Яндекс Книг».

Новая функция будет доступна постепенно для художественной и научно-популярной литературы в электронном формате. Воспользоваться ею можно в актуальной версии приложения «Яндекс Книги» на iOS и Android.

По данным сервиса, 40% пользователей не возвращаются к книгам после перерыва. 21% затрудняются продолжить чтение, забыв сюжет, а 19% не могут вспомнить, на каком месте остановились.

Ранее нейросеть YandexART сгенерировала для «Яндекс Книг» больше 10 тыс. обложек. Их создали, чтобы пользователи сервиса могли по-новому взглянуть на литературные произведения