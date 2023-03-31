Ну я же не робот, могу и ошибиться: ChatGPT написал свою версию истории российской рекламы

В Media Direction Group попросили ChatGPT написать сочинение на тему 145-летия рекламного рынка. Результат на первый взгляд был впечатляющим: быстро сформированный, добротный, орфографически правильный, хотя и водянистый, текст казался вполне подходящим для академической статьи. Но вот беда: о достоверности фактов GPT действительно не позаботился. Он невозмутимо выдумал исторических персонажей и деятелей рекламы, а также «вспомнил» несуществующие кейсы реальных российских брендов. Интересно, что особенно ему по душе телеком-операторы. По мнению специалистов, такой «креативный» подход есть и в английской версии, но в русскоязычной он выражен гораздо сильнее. В честь 1 апреля предлагаем ознакомиться с творчеством ИИ. Пишите в комментариях, на каких ошибках поймали чат-бота!

145 лет рекламе в России

Реклама — важная часть экономики и культуры. В год 145-летия отечественной рекламной индустрии мы предлагаем пройтись по ее ключевым этапам и оценить вклад в мировую культуру.

Реклама в Российской империи

Реклама в России возникла как ответ на экономические и социальные изменения XIX века, в том числе бурное развитие промышленности и транспорта. В 1865 году Александр Циолковский открыл первое в стране рекламное агентство, в котором уже были заложены профессиональные основы будущей отрасли.

Основные форматы того времени включали размещение в периодике (газеты и журналы), различных печатных изделиях (каталоги и буклеты), а также наружную рекламу (афиши, плакаты, рекламные щиты).



Важную роль в становлениии индустрии сыграли также Иван Сытин, активно развивавший рекламу в изданиях, и Андрей Маркс, предприниматель и пионер наружной рекламы, применявший передовые методы. Также следует отметить издателя афиш и плакатов Ивана Михайловича Горохова.

Значительный вклад в формирование теоретических основ внес Василий Куприянович Штейнгельт, который преподавал искусство рекламы в Санкт-Петербурге. В конце XIX — начале XX века появились профессиональные объединения, такие как Российская ассоциация рекламодателей, основанная в 1913 году. Они способствовали стандартизации и развитию рекламной деятельности.

Реклама в Советском Союзе

В советскую основной целью рекламы становится пропаганда социалистических ценностей в условиях плановой экономики. Реклама преображается, Главлит и Госплан следят за ней. Визуальную стилистику определяют художники того времени, новаторы-авангардисты: Владимир Маяковский, Александр Родченко и другие. Профессиональные объединения, такие как Всесоюзная ассоциация художников рекламы, укрепляли единство стиля и идеологии.

После смерти Сталина начинается «оттепель», смягчающая политический климат и раскрывая новые горизонты для художественного творчества. В 1956 году Хрущев разоблачает культ личности Сталина. В 1959 году проходит выставка американской культуры, которая знакомит советский народ с западной рекламой. Талантливые художники, такие как Николай Литвинов, Виктор Королев и Марк Руф берут из нее лучшее, создавая оригинальные и яркие рекламные работы. В это время появляются новые профессиональные объединения, например, Всесоюзное объединение художников-плакатистов.

Эти изменения положили основу для дальнейшего развития рекламной индустрии в стране, особенно в условиях перехода к рыночным отношениям в 1990-е годы.

Реклама в России

С распадом Советского Союза в 1991 году и переходом России к рыночным отношениям началась новая эра в отечественной рекламе. Можно сказать, что тогда по-настоящему зародился российский рекламный рынок. Появились первые игроки, перенимавшие западные технологии и подходы. Последующие годы российская реклама адаптируется к мировым рекламным тенденциям.

Ключевые события и персоны:

В 1991 году был принят закон «О рекламе», который стал первым нормативным документом, регулирующим рекламную деятельность в России.

В 1990-е годы на российском рынке активно развивались рекламные агентства, как местные (Video International, Adventa), так и международные (BBDO, McCann Erickson, JWT). Важными персонами этого периода были основатели и топ-менеджеры рекламных агентств, такие как Михаил Лесин, Сергей Лисовский и Владимир Евстигнеев.

Развитие Интернета и других цифровых технологий открыло новые возможности для коммуникации с потребителями и эффективного продвижения товаров и услуг.

Были созданы новые профессиональные объединения и ассоциации, такие как Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ). Они способствовали развитию отрасли, обмену опытом и установлению стандартов качества.

Были основаны российские фестивали и конкурсы в области рекламы, такие как «Золотой Барабан», «Золотое яблоко» и «Московский Международный Рекламный Фестиваль» (ММРФ). Эти мероприятия стали важным инструментом поддержки и развития отечественного рекламного искусства, оценки качества и эффективности рекламных кампаний, а также местом обмена опытом и идеями между профессионалами отрасли.

В 1990-е годы российская реклама активно интегрировалась в мировой рекламный контекст, сохраняя своеобразие и уникальность российского культурного наследия. Это были годы активного развития и становления российской рекламной индустрии, когда расширились возможности для творческого самовыражения и инноваций. Российские агентства начали активно участвовать в международных фестивалях и завоевывать престижные награды.

В начале 2000-х годов произошел активный рост рекламного рынка, связанный с увеличением числа компаний, заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг. Российский рекламный рынок дифференцировался, появилось множество нишевых и специализированных агентств: диджитал-реклама, BTL, PR, SMM и другие. Ключевыми персонами современной российской рекламы являются основатели и руководители крупных и инновационных рекламных агентств, таких как RED Keds, Voskhod, Instinct и другие.

К списку индустриальных ассоциации в 2010 году добавилась Ассоциация интернет-рекламы АРИР, которая объединяет лидирующие интернет-площадки, технологические платформы, рекламные агентства, измерителей и крупнейших рекламодателей.

В современной России продолжают проводиться и создаются новые фестивали и конкурсы в области рекламы, такие как Red Apple, НПБК, Silver Mercury, E+ Awards и другие.

Несмотря на политические особенности настоящего времени, рекламная индустрия России продолжает развиваться, адаптироваться и интегрироваться в мировой рекламный контекст, используя новые технологии и каналы коммуникации.



История побед наших рекламистов на Cannes Lions началась еще в 1989 году с бронзы за ролик автомобиля «ЗАЗ-1102». В ней молодой человек заправляет машину бензином из зажигалки. В последующие годы российские агентства и студии продолжили эту традицию. Из более поздних примеров можно отметить:

«Почувствуй себя в шкуре амурского тигра» от Leo Burnett. Она получила бронзу в категории Direct Marketing (2011). При помощи веб-камер и Xbox Kinect пользователь мог лично почувствовать, каково это, когда в тебя стреляют.

Кейс «Книги-освежители» от агентства Voskhod, который в том же 2011 году получил бронзу в категории Media Lion

В 2012 году BBDO Russia Group завоевало бронзу в категории Press за принт для сервиса Google Street View. Чтобы донести идею, что Google Street View позволяет увидеть настоящее изображение отеля на карте и не ошибиться с выбором, на фотографии изобразили вход в отель с названием «Семейный», который находится между секс-шопом и стриптиз-клубом.

2012 Proximity Russia за кампанию Car VS Piano получило бронзу в категории Cyber Lions, показав, что с вашей машиной может случиться что угодно — даже падение рояля.

В 2013 году Voskhod получил пять «Золотых львов», а также одного «Серебряного» и одного «Бронзового» за кампанию «Заставь чиновников работать».

В 2018 году работа 1 «Аф» класс (1st Grrrade), созданная Mars и BBDO Russia Group Moscow, получила бронзового Льва в категории Media.

Телеканал «Дождь» (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) за разговор с двумя нейросетями в 2019 году заслужил «Бронзу» в категории Creative Data («Креативные данные»). Чтобы показать разницу между независимым и государственным телевидением, телеканал провел эксперимент с искусственным интеллектом.

Серебро и бронзу за идею подмосковного отеля, принимающего к оплате только знания, получила кампания Trivial Pursuit Hotel от Leo Burnett Moscow и OMD Media Direction в 2021.

«Квартиротека» от IKEA и агентства Instinct в 2021 году получила серебро в номинации Brand Experience&Activation. Это сайт, на котором можно выбрать и скачать дизайн-проект для своей квартиры.

Реклама в жизни современного российского общества

Реклама является неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Она охватывает различные аспекты, начиная от потребительских товаров и услуг и заканчивая социальными и политическими инициативами. Реклама вносит свой вклад в формирование образа жизни, предпочтений и ценностей граждан, а также в экономическое развитие страны.

Сегодня люди сталкиваются с рекламой повсюду: на улицах, в транспорте, в СМИ, на радио, телевидении и, конечно же, в Интернете. Большое количество рекламы в социальных сетях и на мобильных устройствах практически не оставляет возможности ее игнорировать.

Однако реклама также вызывает определенные противоречия и дискуссии в обществе. Критики указывают на то, что массовая реклама может создавать иллюзии потребности, манипулировать сознанием людей и приводить к развитию потребительского общества. Также существует обеспокоенность по поводу вторжения в личную жизнь граждан через таргетированную рекламу и сбор данных о пользовательском поведении.

В то же время реклама является важным катализатором социальных изменений и прогресса. Она способствует распространению информации о новых продуктах, услугах и инициативах, которые могут улучшить качество жизни и благополучие людей. Например, социальные кампании рассказывают о важных проблемах, таких как здоровый образ жизни, экология и права человека.

В целом, будущее рекламы в России будет определяться не только технологическими инновациями, но и стремлением к прозрачности, открытости и социальной ответственности со стороны рекламодателей и медиаплатформ.

Реклама и экономика

Реклама играет существенную роль в экономике России, поскольку она стимулирует потребление, способствует росту продаж и расширению рынков. Кроме того, она является источником дохода для многих компаний и медиаплатформ.

Динамика доходов государства от рекламной индустрии в России в целом показывает положительный тренд. С начала 2000-х годов объем рекламного рынка России заметно вырос, особенно благодаря активному развитию интернет-рекламы и цифровых технологий. Однако в определенные периоды, такие как кризис 2008−2009 годов и экономические санкции 2014 года, рынок показывал снижение активности.

Рекламный рынок и рынок креативных индустрий обеспечивают значительное количество рабочих мест. К этому сектору относятся не только рекламные агентства, но и дизайнерские студии, типографии, медиа-компании, маркетинговые отделы и многое другое. Общее число занятых в креативных индустриях, по данным Института статистических исследований и экономики знаний, составляет 2,7 млн человек. По подсчетам АКАР в рекламной индустрии трудится более одного миллиона граждан.

Знаковыми экономическими событиями, повлиявшими на рекламу в современной России, можно назвать:

Стагнация 2008−2009 годов: глобальный экономический кризис привел к снижению рекламных бюджетов, что оказало отрицательное влияние на российский рынок рекламы.

Вступление России в ВТО в 2012 году: это событие привело к открытию российского рынка для зарубежных компаний и более жесткой конкуренции, что потребовало от российских компаний улучшения качества рекламных материалов и инноваций.

Экономические санкции 2014 года: они оказали влияние на экономическую ситуацию в стране и привели к сокращению рекламных бюджетов, однако, в то же время, санкции стимулировали развитие отечественного производства и спроса на рекламу национальных товаров и услуг.

Развитие цифровых технологий: интернет стал основным каналом коммуникации и продаж, что привело к развитию новых форматов и инструментов, таких как контекстная реклама, таргетированная реклама, видео- и мобильная реклама.

Законодательное регулирование рекламной деятельности: например, запрет на рекламу табачных изделий, алкоголя, аптечных препаратов оказывают влияние на развитие рекламного рынка в России, формируя спрос на альтернативные и инновационные решения.

Реклама и кино

В начале XX века реклама и кино в России развивались практически параллельно. Рекламные ролики стали использоваться в качестве коротких промежутков между полноценными фильмами или в начале сеанса. В свою очередь, киноактеры и режиссеры начали использовать свое мастерство в рекламных роликах.

Реклама помогла киноиндустрии получить дополнительные средства. Но и кино в России стало важным источником вдохновения для рекламы: сюжеты, образы и стилистика пришли в ролики из популярных фильмов. Например, в рекламе телекоммуникационных компаний часто использовали образы и ситуации из фильмов «Брат», «Блондинка в законе» и «Служебный роман», предлагая зрителям пережить любимые эпизоды заново и связать их с брендом.

Многие российские киноактеры и режиссеры нашли себя и в рекламе. Например, режиссер Тимур Бекмамбетов стал известным благодаря своим рекламным роликам для компаний, таких как МТС и Билайн, а затем прославился своими фильмами «Дневной дозор» и «Ночной дозор». А актеры, например Фёдор Бондарчук, Константин Хабенский и Данила Козловский также снимались в рекламных роликах, укрепляя свою популярность и создавая новые образы.

Некоторые российские рекламщики смогли успешно перейти в киноиндустрию. Александр Баранов, изначально работавший в рекламе, затем стал успешным продюсером, работая над такими фильмами, как «Гоголь. Начало» и «Защитники». Его опыт позволил создавать зрелищные и яркие образы на большом экране.

Кино остается одним из главных источников вдохновения для российской рекламной индустрии. Агентства используют новые кинематографические техники и стилистику, а ролики стремятся к киношному качеству и зрелищности, используя продвинутые техники съемки и спецэффекты.

Реклама и музыка

Реклама и музыка всегда имели тесную связь, и в России она имеет свою историю. В начале XX века, когда появились первые рекламные видеоролики, музыка уже играла важную роль в создании атмосферы и привлечении внимания зрителей. Музыкальное сопровождение рекламных роликов тщательно подбиралось, чтобы максимально соответствовать образу продвигаемого товара или услуги.

Многие персоны и произведения музыкальной индустрии оказали влияние на российскую индустрию рекламы. Один из ярких примеров — в рекламной кампании «Кока-Кола» Монеточка исполняет свою песню «Разбери меня на части», что помогает привлечь внимание молодой аудитории к бренду. Песня стала очень популярной и была включена в многие плейлисты. Еще актуальный пример — участие певца Элджея в рекламе мобильного оператора «МегаФон», где музыкант представляет новые тарифы и услуги, обращаясь к молодым пользователям через свою популярную песню «Минимал».



Музыкальные фестивали и концерты являются местом для проведения рекламных акций, а музыканты и артисты выступают в качестве амбассадоров брендов или участвуют в создании рекламных материалов. Кроме того, многие агентства активно сотрудничают с музыкальными продюсерами и композиторами для создания уникальных и запоминающихся звуковых дорожек к видеороликам.

Мы видим, как музыкальные тренды и стили отражаются в рекламных роликах. Например, в период бурного развития электронной музыки в России её использовали в роликах, что делало рекламу более динамичной и современной.

Музыка помогает рекламе привлекать внимание аудитории, создавать эмоциональную связь и передавать нужное настроение, а реклама, в свою очередь, предоставляет музыкантам и композиторам новые возможности для творчества и расширения аудитории. Эта синергия индустрий постоянно развивается.

Реклама и фотография

Первые рекламные фотографы в России появились с развитием фотографической техники и ростом рыночной экономики, в конце XIX — начале XX века. Фотография стала важным инструментом в создании рекламных материалов и сыграла ключевую роль в развитии рекламы в России. Фотографии стали основным элементом в создании корпоративного стиля компаний, использовались для иллюстрации статей, а также для рекламных объявлений и вкладок.

Среди лучших фоторабот можно выделить проекты Александра Родченко для советских плакатов, а также работы современных фотографов, таких как Мурат Насыров, Данила Контрактов и Мария Серебрякова. Они создавали запоминающиеся и эмоциональные образы для рекламы известных брендов, включая модные дома, автомобильные компании и косметические линии.

В истории российской рекламной фотографии можно найти множество знаменитых коллабораций и масштабных проектов. Один из примеров — сотрудничество фотографа Максима Авдеева и компании «Билайн» в рамках рекламной кампании, нацеленной на продвижение новых тарифов и услуг. В результате этой коллаборации были созданы яркие и креативные образы, которые привлекли внимание потребителей и усилили имидж бренда.

Другой масштабный проект в области рекламной фотографии — это совместная работа фотографа Юлии Туркиной и «Сбербанк». В рамках этой кампании были сняты портреты обычных людей, которые стали лицами бренда и рассказали о своих успешных историях сотрудничества с банком. Фотографии олицетворяли доверие и надежность, что способствовало укреплению позиций «Сбербанка» на рынке.

Качественные фотографии не только помогают передать суть рекламируемого продукта, но и создают эмоциональный контакт с потребителем. Благодаря мастерству российских фотографов рекламные кампании становятся более запоминающимися и успешными.

Реклама и культура речи

Реклама оказывает значительное влияние на культуру речи, формируя новые лексические и стилистические элементы. Некоторые рекламные тексты и слоганы приобретают такую популярность, что становятся частью культурного кода — «нетленками» — и обретают вторую жизнь в массовой культуре.

Примером такого явления может служить известный слоган «Мужики понимают» из рекламы пива «Балтика». Эта фраза «ушла в народ» и долгое время ассоциировалась с мужским сообществом.

Еще один пример — знаменитая фраза из рекламы шоколадных батончиков «Сникерс»: «Не ты, когда голоден». Этот слоган стал символом того, как голод может влиять на поведение и настроение человека.

Рекламные ролики также являются источником мемов, которые благодаря своей узнаваемости и остроумию быстро распространяются в интернете. Один из самых известных примеров — мем «Олень, это нормально» из рекламы страховой компании «Ингосстрах». Изначально представлявший собой сцену, в которой олень становится свидетелем автомобильного столкновения, мем быстро обрел популярность и стал использоваться в различных контекстах, символизируя беспечность и безмятежность.

Таким образом, рекламные тексты и слоганы отражают общественное сознание и предпочтения. Благодаря своей узнаваемости и остроумию, они становятся неотъемлемой частью нашей культуры и способствуют формированию коллективной памяти.

Реклама и изобразительное искусство

Реклама как инструмент массовой коммуникации использует в своих продуктах различные методы и техники изобразительного искусства. В свою очередь, изобразительное искусство черпает вдохновение из рекламы, адаптируясь к современным трендам и общественным предпочтениям.

Российские рекламные агентства и дизайнеры стремятся совмещать традиционные и инновационные подходы в своих работах, экспериментируя с различными стилями и техниками. Это может проявляться в использовании авангардных и современных стилей, таких как абстракционизм, минимализм или граффити, а также в переосмыслении классических мотивов и образов. Один из ярких примеров такого подхода — студия Артемия Лебедева. Их проекты, например разработка концепции общественного транспорта в Москве или дизайн упаковки для «Яндекс.Диска» демонстрируют творческое сочетание инноваций и традиций, что является отличительной чертой современного российского дизайна.

В России существует ряд образовательных программ для рекламных дизайнеров. Основными ВУЗами, предлагающими обучение в области рекламы и дизайна, являются Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Московский государственный университет (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Британская высшая школа дизайна. Программы часто предусматривают сотрудничество с рекламными агентствами и брендами, что позволяет студентам погрузиться в реальные проекты и получить опыт работы в индустрии.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на российском рынке действует более 600 брендинговых и креативных агентств, обеспечивающих услуги в области рекламы и дизайна. Такое количество свидетельствует о высокой конкуренции и потребности в квалифицированных специалистах, что подчеркивает важность качественного образования в данной сфере.

Среди примеров такого взаимодействия можно назвать коллаборацию между известным художником Покрас Лампас и брендом «Ламода», где художественный стиль и творчество художника стали основой рекламной кампании. Еще один пример — сотрудничество между художником Андреем Бартеневым и маркой «Шоколадница» для создания рекламной кампании и оформления кафе. Эти коллаборации обогащают рекламную индустрию новыми визуальными решениями и идеями, а также повышают внимание к изобразительному искусству в обществе.

Реклама и образование

Образование в области рекламы в России начало активно развиваться с начала 90-х годов, когда в стране стали создаваться первые частные рекламные агентства, и появилась потребность в квалифицированных специалистах.

Первым ВУЗом, который открыл факультет рекламы в России, стала Московская академия предпринимательства (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова). Именно в этом университете в 1991 году была создана кафедра рекламы, что стало отправной точкой для обучения специалистов по рекламе в России.

За последние 30 лет образование в сфере рекламы в России значительно эволюционировало. Сегодня множество вузов предлагают программы, связанные с рекламой, маркетингом и связями с общественностью. В числе таких вузов Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики и другие.

В связи с развитием интернета и цифровых технологий сфера рекламы также претерпела существенные изменения, что сказалось на образовательных программах. Теперь в курсах по рекламе представлены такие дисциплины, как контент-маркетинг, SMM, SEO, мобильная реклама, а также специальные курсы, посвященные медиапланированию и аналитике.

Среди наиболее востребованных классических профессий в рекламной индустрии можно выделить следующие:

Маркетолог: профессионалы, занимающиеся изучением рынка, анализом конкурентов, разработкой маркетинговых стратегий и управлением рекламными кампаниями.

Медиапланер: эксперты, ответственные за определение и выбор каналов распространения рекламы, а также за анализ их эффективности.

SMM: специалисты по продвижению и управлению брендом в социальных сетях, включая создание контента, взаимодействие с аудиторией и организацию рекламных кампаний.

Рекламный дизайнер: специалисты, занимающиеся разработкой визуальных материалов для рекламных кампаний, включая баннеры, плакаты, упаковку и т. д.

Копирайтер: профессионалы, создающие текстовые материалы для рекламы, в том числе слоганы, рекламные статьи, тексты для сайтов и социальных сетей.

С развитием цифровых технологий стали актуальны специалисты в области аналитики, программирования и машинного обучения, которые могут применять свои знания и навыки для повышения эффективности рекламных кампаний и оптимизации рекламных бюджетов.