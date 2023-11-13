В Москве стартует неделя российской рекламы

Официально-деловые и торжественные мероприятия, посвящённые 145-летию российской рекламной индустрии и 30-летнему юбилею Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), пройдут с 13 по 17 ноября 2023 года.

Свой отсчёт отечественная профессиональная индустрия рекламы ведёт с 1878 года: с момента основания первого рекламного агентства Людвига Метцеля — «Центральная контора объявлений». Этот исторический факт лег в основу программы юбилейной недели российской рекламы.

АКАР представляет основные подробности всех запланированных мероприятий.

13 ноября: Торжественное открытие выставки рекламы в ГУМе

Юбилейная неделя начнётся с официального запуска мультимедийной выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие», подготовленной АКАР и НКО «Музей Рекламы».

Основная идея проекта: «Реклама — это часть нашей культуры, и нам есть чем гордиться». Экспозиция вобрала в себя многолетний опыт творчества российских рекламистов, художников, фотографов, писателей и других деятелей, чьи идеи прочно вошли в нашу жизнь. Коллекция объединила более 250 непревзойденных работ прошлого и настоящего, которые бросали вызов традиционному, меняли сознание людей и их мировоззрение.

На официальном сайте выставки можно изучить онлайн-инсталляцию, где собрано более 450 уникальных проектов. Такой формат раскроет главную концепцию выставки и покажет связь времён: прошлого, настоящего и будущего рекламы.

13 ноября состоится торжественное открытие выставки и награждение академиков Российской академии рекламы (РАР) за 2022 и 2023 годы. Как заявил президент РАР Владимир Филиппов, 145-летие российской рекламы даёт повод актуализировать взгляд на историю, вспомнить и посмотреть, чем жила индустрия, увидеть зачастую очень неожиданные работы наших предшественников, ощутить себя в профессии, которая занимает особое место в истории и культурном наследии нашей страны.

Выставка продлится с 11 по 22 ноября 2023 года и будет работать каждый день с 11:00 до 21:00. Вход свободный за исключением 13 ноября.

14 ноября пройдёт обсуждение вопросов рекламного регулирования при поддержке ФАС России и Роскомнадзора

Центральным событием 14 ноября станет cаммит по взаимодействию рекламной индустрии с органами государственной власти при поддержке ФАС России и Роскомнадзора. Эксперты сосредоточатся на вопросах внесения изменений в Федеральный закон «О рекламе» и в другие нормативно-правовые акты РФ, прямо или косвенно затрагивающие интересы индустрии.

К участию приглашены авторитетные спикеры в сфере рекламного законодательного регулирования:

Таукенова Карина Маратовна, заместитель руководителя ФАС России и председатель Координационного совета по рекламе при МСАП;

Журавский Александр Владимирович, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;

Хинштейн Александр Евсеевич, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Топилин Максим Анатольевич, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике;

Горелкин Антон Вадимович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Наумов Станислав Александрович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике;

Дыбова Елена Николаевна, вице-президент ТПП РФ ;

; и другие.

Модераторы саммита:

Решетова Елена Юрьевна, первый вице-президент АКАР, председатель комиссии АКАР по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса;

Омельницкий Борис Анатольевич, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

С полным составом спикеров и программой дня GR можно ознакомиться на сайте НРФ. Зарегистрироваться на мероприятие можно бесплатно. Вход по спискам.

Национальный рекламный форум: 15−17 ноября

Седьмой Национальный рекламный форум (НРФ'7) состоится в рамках празднования юбилейной недели. В этом году программа впервые расширена до трёх дней: для участников запланирована работа более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам, чтобы охватить все сферы медиакоммуникационной индустрии. На площадке НРФ'7 ожидается присутствие более пяти тысяч гостей.

15 ноября: Открытие НРФ'7. День Digital

Задача первого дня форума — дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы. Дискуссии пройдут при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Влияние маркировки на индустрию, перспективы развития экосистем, стратегии локализации брендов, большой E-com саммит, обзор ключевых тенденций в инфлюенсер-маркетинге станут важной частью старта деловой программы НРФ'7.

Стратегическая сессия, посвящённая актуальным вопросам развития цифровых коммуникаций, откроет деловую программу НРФ'7. Традиционно модератором выступит Борис Омельницкий, президент АРИР.

Среди спикеров:

Наталья Бороздина, Mediascope;

Сергей Гребенников, РАЭК;

Ирина Алексеева, VK;

Виктория Кинаш, «Яндекс»;

Владимир Мосин, «Сбер»;

Александр Захаров, Digital Alliance;

Алексей Филия, сейлз-хаус «Газпром-Медиа»;

Олеся Кикина, «Эверест»;

Елена Мельникова, МТС;

Борис Пешняк, Группа Russ;

Марина Сафонова, Health & Nutrition;

Дарья Шведова, Exeed;

Максим Ермолаев, Media Instinct Group;

Мария Егорова, ВТБ;

Александр Папков, Media Direction Group.

Впервые в программу НРФ включён большой е-com саммит, чтобы у представителей сегмента была возможность обменяться опытом рекламного продвижения на площадках электронной коммерции. Саммит посвящён вызовам и возможностям для всех участников e-commerce и будет состоять из трех дискуссионных частей. Большая дискуссия экспертов позволит дать конструктивные прогнозы о развитии E-Retail Media в России. Среди рассматриваемых вопросов:

Какие новые игроки Retail Media могут появиться совсем скоро?

Является ли среда E-Retail Media идеальной для реализации бизнес-целей рекламодателей?

Какую долю занимают E-Retail Media в сплите бюджета сейчас и могут занять в ближайшем будущем?

В е-com саммите свою экспертизу представят крупнейшие площадки — Ozon, «Яндекс Маркет», «Самокат», Wildberries, «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» и др.

Сомодераторы: Андрей Волков (Easy Commerce) и Елена Иванова (Sokolov)

Возможности развития брендформанс, человекоцентричность в перформанс-маркетинге, сильные кейсы реализации брендформанс-подхода обсудят эксперты SberAds и «СберСеллера» на сессии-трилогии «Эволюция рекламной индустрии. От "Сбера" с любовью». За дискуссией можно будет следить в онлайн-режиме.

Финтех для бизнеса глубже проникает в процессы взаимодействия брендов и потребителей, интегрируется в маркетинговые кампании и становится значимым игроком на рынке рекламных технологий. «Тинькофф» на НРФ расскажет, как финтех меняет классическую воронку продаж.

Также 15 ноября пройдут разноформатные сессии по ключевым диджитал-направлениям: AdTech и MarTech, инфлюенсер-маркетинг, программатик, продвижение в мобайле, возможности для малого и среднего бизнеса в цифровой среде, работа с большими данными и другие.

Участников первого дня форума ожидает культурная программа от ABC Show: показ самых награждаемых видеороликов на международных рекламных фестивалях. Зрители увидят лучшие образцы мирового креатива за 2022−2023 годы.

Для гостей НРФ запланирована неформальная вечеринка по случаю открытия форума. Участники события смогут поделиться впечатлениями о старте деловой программы и отдохнуть под DJ-сет в одном из модных мест Москвы. Вести вечеринку будет стендап-комик Камиль Зулфугаров, а среди музыкальных гостей вечера заявлен автор песен и исполнитель Андрей Звонкий.

16 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple на НРФ: день контента и креатива

Вдохновившись юбилейным годом рекламы, организаторы НРФ и Red Apple решили объединиться, чтобы возродить проведение фестиваля в офлайн-формате. Это позволило расширить архитектуру деловой программы форума, уделив особое внимание темам контента и креатива.

Образовательная программа начнётся с большой стратегической сессии, посвящённой определению роли и задач контента в настоящее время на российском и международном рынке. Почётными спикерами станут иностранные специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Сербии.

Гостей ожидают десятки тематических сессий и моно-выступлений от международных экспертов, направленных на развитие креативной экономики. Также в фокусе внимания — место искусственного интеллекта, метавселенных и новых технологий в медиастратегиях брендов.

Завершит день торжественная церемония награждения победителей Red Apple на главной сцене «Каро 11 Октябрь».

17 ноября: Главный день НРФ'7

Архитектура деловой программы НРФ отражает ключевые изменения, происходящие на российском рынке. Задача участников главной стратегической сессии — обсудить эффективные условия отраслевого развития и обозначить темпы роста в переходный экономический период.

«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — это одновременно слоган форума в этом году и реперная точка для построения успешного диалога между всеми игроками.

Среди спикеров главной стратегической сессии НРФ'7:

Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы;

Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group;

Никита Пипко, президент группы компаний «Игроник»;

Роберт Мирзоян, директор группы компаний Russ;

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Тинькофф»;

Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam;

Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса «СберСеллер»;

Вероника Северная, генеральный директор NMi Group;

Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ;

Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group;

Дмитрий Казаков, CEO SA Media Group.

Участников этого дня ожидают содержательные сессии и саммиты с акцентом на анализе классических каналов и инструментов коммуникации: наружная реклама, радио, телевидение, пресса и другие.

НРА проведёт дискуссию об эффективном использовании телерекламы в рамках большого ТВ-саммита. Рекордное количество новых российских брендов, успешная локализация западных компаний, ускорение роста перформанс во всех медиа — это ключевые веяния нового года для российского рынка рекламы. В настоящее время главный вызов для ТВ — сохранение баланса между решением практических бизнес-задач рекламодателей (стимулирование продаж, построение знания и охвата) и высоким эмоциональным вовлечением аудитории. Исследование НРА — основа дискуссии с представителями индустрии о том, как брендам лучше использовать ТВ на разных стадиях развития бизнеса.

«Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы» завершит НРФ'7 и пройдёт 17 ноября с 18:00 до 19:30 в главном зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь». Это полуторачасовой марафон, в основу которого положены яркие и порой шокирующие рекламные ролики проекта Даниила Костинского «Ночь пожирателей рекламы». Эпатажные видеоматериалы дополнят захватывающие и, конечно, «беспринцЫпные» истории из жизни PR-специалиста. Их зрителям представит писатель Александр Цыпкин.

Заключительным мероприятием юбилейной недели рекламы станет торжественный гала-ужин. Праздник призван объединить сразу несколько поколений рекламных специалистов. В рамках гала-ужина пройдёт награждение лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК», которая оценивает персональные заслуги выдающихся участников медиарынка.