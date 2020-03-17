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17.03.2020 в 10:00

AR-технологии и стандартные форматы: рекламная кампания «Авито» в московском метро

Этот кейс показал — реклама в метро так же эффективна, как в интернете

В декабре 2019 года с помощью рекламно-информационного сервиса NEBO.digital, партнера Московского метро, была реализована рекламная кампания бренда «Авито» «Сдавайся, если не твоё. Не сдавайся пробовать новое!».

Креативную идею кампании по поиску себя и своего хобби с призывом не бояться отказываться от увлечений, которые не приносят радости, разработало креативное агентство . Агентство People & Screens (входит в Dentsu Aegis Network Russia) занималось планированием рекламной кампании и реализацией идеи в медиа.

Цель кампании — привлечение на интернет-сервис «Авито» молодой аудитории. ЦА — люди в возрасте 18−25 лет, география — вся Россия. В качестве каналов коммуникации был выбран микс онлайн- и офлайн-каналов: ТВ, интернет-площадки, соцсети, блоги и стикеры в поездах метро. Формат стикеров — 60×30 с интеграцией QR-кода. Кампания длилась в течение всего января 2020 года.

В адресную программу вошли пять веток столичного метро: Сокольническая, Замоскворецкая, Калужско-Рижская, Таганско-Краснопресненская, Люблинская, что позволило обеспечить желаемый охват.

Анна Дробаха, директор по маркетингу «Авито»:

Благодаря удачной коллаборации двух разных каналов маску в Instagram увидели более 3 млн раз, а конверсия в клики из общего пассажиропотока составила 0,04%, что сопоставимо с показателями по баннерной рекламе.

Основной задачей при выборе офлайн-канала было донесение рекламного сообщения до целевой аудитории. Нестандартным решением стало применение технологии дополненной реальности — стикеры в метро объединили с Instagram-маской. При переходе по QR-коду пользователь попадал в Instagram, где погружался в интерактивную реальность.

При минимальном пакете размещения OTS составил 23 806,9 тыс. контактов (по данным AdMetrix).

Состав творческой группы:

«Авито» (клиент):

Анна Дробаха — директор по маркетингу
Тимофей Бутырин — креативный директор
Константин Обухов — арт-директор
Татьяна Рудных — продюсер
Дарья Касьянова — менеджер проекта

People & Screens (медиа)

Out Digital (креатив Instagram-маски)

SLAVA (креатив)

На правах рекламы
Instagram SLAVA Dentsu Aegis Network Avito People & Screens NEBO.Digital Dentsu Aegis Network Russia
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