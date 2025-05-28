Не отдых, а перезагрузка: 55% россиян хотят поехать в отпуск за границу

Россияне этим летом поедут в отпуск не за впечатлениями, а за перезагрузкой. 55% пользователей мечтают о загранице, остальные хотят отдыхать в России. Об этом говорится в исследовании диджитал-агентства «Интериум», которое проанализировало больше 70 тыс. высказываний в соцсетях о летнем отдыхе. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Среди зарубежных направлений лидерами являются Турция, Таиланд, Египет и Вьетнам, среди российских — Крым, Сочи, Калининград, Дагестан, Казань и Алтай.

Калининград, Алтай и Дагестан набирают популярность как наиболее «чистые» и спокойные альтернативы южному побережью.

Женщины пишут об отдыхе в соцсетях чаще, чем мужчины (40% против 17%) и делают это с большим эмоциональным откликом. Женщины выбирают для отпуска Турцию, Крым, Египет и Сочи, а мужчины — Турцию, Крым, Сочи и Владимир.

Самой активной аудиторией стали люди 40−59 лет (40,5%). Именно они чаще всего высказываются в соцсетях о конкретных планах, сравнивают направления и обсуждают бюджет. На втором месте — возрастная группа 25−39 лет (35,2%): пользователи активно делятся мечтами и размышлениями, у них повышенные ожидания от отдыха.

Чаще всего об отпуске в соцсетях говорят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также активно обсуждают летний отдых пользователи из Новосибирской, Свердловской, Московской, Челябинской областей и Пермского края.

Жители туристических регионов и городов (Крым, Краснодарский край, Калининград, Дагестан, Казань) часто планируют провести лето дома, задавая этим новую «локальную» волну.

Владимир Воронин, руководитель отдела мониторинга и аналитики «Интериума»: Летний туристический сезон 2025 года в медиапространстве предстает не просто как период отдыха, а как важный социальный и эмоциональный маркер. На фоне усталости и накопленного стресса россияне ищут в летнем путешествии не только смену обстановки, но и способ восстановления: как физического, так и морального. Рекомендации для бизнеса очевидны: продвигать простые решения, снижать барьеры (логистические, информационные, эмоциональные) и строить коммуникацию вокруг заботы, комфорта и визуального удовольствия. Туроператорам стоит усиливать продвижение проверенных направлений, регионам — рассказывать о восстановлении, а ретейлу — ловить волну сезонного спроса на отдых как форму терапии.

Ранее сообщалось, что для большинства опрошенных россиян путешествие становится поводом не только отдохнуть, но и приобрести что-то: 70% делают необязательные покупки, каждый четвертый — заранее оставляет место в багаже.