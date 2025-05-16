Каждый четвертый россиянин едет в отпуск с пустым чемоданом

Для большинства опрошенных россиян путешествие становится поводом не только отдохнуть, но и приобрести что-то: 70% делают необязательные покупки, каждый четвертый — заранее оставляет место в багаже. Об этом говорится в исследовании ювелирного бренда SOKOLOV и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Чаще всего путешествуют миллениалы (люди в возрасте 28−35 лет) — 81% из них ездят в отпуск несколько раз в год. У россиян 36−45 лет показатель составляет 73%, у представителей поколения X (46−60 лет) — 68%. Зумеры (18−27 лет) отдыхают меньше остальных — только 57% сообщили, что ездят в отпуск несколько раз в год.

К планированию путешествий россияне подходят по-разному. Почти каждый второй опрошенный заранее согласовывает даты с руководством, 16% работают на себя и отправляются в путешествия, когда захотят. 8% респондентов оформляют отпуск за свой счет, выбирая гибкость и комфорт без лишних согласований.

39% участников опроса предпочитают отдыхать внутри страны, 37% совмещают поездки по России и за границу, 24% выбирают исключительно зарубежные направления. Если бы стоял выбор именно шопинг-тура, 37% интервьюируемых отправились бы в Европу, 26% — в Азию, по 15% — в Турцию и Дубай.

Для большинства россиян отпуск — это не только про отдых, но и про шопинг. Женщины делают покупки в путешествии немного чаще мужчин (72 против 60%). 67% интервьюируемых не планируют шопинг заранее, каждый седьмой берет с собой побольше денег на всякий случай.

70% респондентов считают, что шопинг в отпуске — приятное, но не главное занятие. При этом отношение к багажу говорит о готовности к спонтанным тратам: каждый четвертый считает, что пустой чемодан, который можно взять с собой в поездку, — отличная идея, 21% приобретали дополнительный багаж на месте, 18% возят с собой складную сумку для возможных покупок.

Подарки из поездок чаще всего привозят для близких (37%) или для всех сразу — семьи, друзей и коллег (36%). Еще 21% опрошенных в отпуске делают покупки исключительно для себя. Среди самых популярных категорий — еда и деликатесы (67%), сувениры (57%), одежда и обувь (47%), изделия ручной работы (47%), косметика и парфюмерия (38%). ​​Чаще всего подарки россияне приобретают на рынках — этот вариант выбрали 63% участников опроса.

Многие респонденты любят покупать ювелирные изделия во время поездок (33%). Половина опрошенных предпочитают делать такие покупки в путешествиях по России. Второе место занимают европейские страны (31%), третье — Турция (23%). Далее в списке следуют страны Юго-Восточной Азии (21%), ОАЭ (11%) и Китай (5%).

Среди самых популярных ювелирных изделий, которые россияне покупают за рубежом, — кольца (62%), серьги (60%), кулоны (42%) и браслеты (39%). Десятая часть интервьюируемых приобретают украшения в каждой поездке.

Почти треть россиян тратят на покупки в отпуске 10−30 тыс. руб., каждый пятый — 3−10 тыс. руб., 20% — 30−50 тыс. руб. Покупки стоимостью 50−100 тыс. руб. позволяют себе 17% опрошенных. Еще 6% готовы потратить 100−200 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что по итогам года количество туристических поездок по России может вырасти на 10−15%, за рубеж — на 5−8%. В натуральном выражении показатели составят 101,2−105,8 млн и 28,4−29,2 млн поездок соответственно.