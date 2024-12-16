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16.12.2024 в 13:50

Naumi и ONY: разработка нового позиционирования и обновление айдентики

Шрифт ONY One лег в основу айдентики

Naumi — российский бренд женской одежды. В компании уверены, что даже в холодное время года можно быть яркими, не жертвуя комфортом. Naumi обратился в агентство ONY с запросом на разработку нового позиционирования и обновление айдентики. Основной задачей было подчеркнуть экспертность бренда в сегменте премиальных пуховиков и проявить его авторское видение стиля. За разработку стратегии бренда отвечало агентство Signal (part of ONY). Об итогах Sostav рассказала команда агентства.

Исследования агентства, включая семиотику и social listening, опирались на интерес российских женщин к моде и эстетику люксовых марок — фокус на объекте, контраст с повседневностью, иронию и тесную связь с миром искусства. Эти принципы легли в основу бренд-стратегии: Naumi видит женщину, как творческую личность, которая может преобразить городскую реальность в любых погодных условиях.

Шрифт ONY One лег в основу леттеринга логотипа, который мы дополнили цветком, повторяющим пластику шрифта. Сам бренд интерпретирует его, как женственный образ, который гармонично вписывается в общую концепцию Naumi.

Большинство монобрендов узнают по их фирменному цвету, и Naumi не исключение — для них мы выбрали мягкий лимонный. Скругленный шрифт лайнов, созданный также на основе ONY One, отражает дутую форму пуховика. А типографика с плотным трекингом и наклонами придает бренду панковости.

Основой фотостиля бренда стали идеи адаптировать окружение под себя и быть искусством на фоне повседневности. Будь то городские пространства или необычные локации, снимки подчёркивают контраст между яркой одеждой и серыми зимними пейзажами.

Naumi и ONY: разработка нового позиционирования и обновление айдентики Naumi и ONY: разработка нового позиционирования и обновление айдентики
Naumi и ONY: разработка нового позиционирования и обновление айдентики Naumi и ONY: разработка нового позиционирования и обновление айдентики

Дополнительным элементом айдентики стал паттерн на основе стежек — прошитых строчек, характерных для дизайна внешней стороны пуховиков. Паттерн можно использовать в оформлении постов для соцсетей и промоматериалов, мерчендайзе бренда или другом декоративном контексте.

Светлана Коннова, основатель Naumi:

Решение о ребрендинге Naumi возникло, как естественный этап эволюции бренда. Изучая обратную связь от наших клиенток и анализируя современные тренды, мы осознали необходимость трансформации: от простого производителя качественных пуховиков к созданию целостной философии стиля. Стремление привлечь более молодую аудиторию и необходимость обновления визуального языка бренда в соответствии с современными тенденциями привели нас к сотрудничеству с агентством ONY. Вместе мы создали новую концепцию бренда.

Карина Язылян, арт-директор в ONY:

Работать над ребрендингом Naumi было приятно и интересно, так как основательница бренда со своей командой полностью доверились нам и дали много свободы. При этом они сами были очень вовлечены в процесс создания айдентики. Так, например, знак с цветочком был идеей команды Naumi.

ONY Signal (part of ONY) Naumi
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