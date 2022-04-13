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18+
13.04.2022 в 16:15

В Москве обсудят развитие диджитал-коммуникаций в период новых экономических условий

18 апреля Национальный рекламный форум запускает серию антикризисных встреч экспертов рекламной отрасли и представителей органов власти

18 апреля в 10:00 на площадке Торгово-промышленной палаты РФ состоится первая встреча экспертного клуба Национального рекламного форума, где участники обсудят показатели и возможные точки роста диджитал-сегмента. Рабочая дискуссия поможет определить единую стратегию развития рекламного рынка в ответ на новые вызовы.

В рамках встречи состоится обзор текущей ситуации на рынке, а также рекламных форматов и инвентаря, которые продемонстрируют перспективы построения новых коммуникационных стратегий:

  • Что происходит в агентском бизнесе?
  • Как новые законодательные акты повлияли на рекламную активность агентств и брендов?
  • Какими способами возможно избежать сокращения инвестирования в сфере рекламных технологий?
  • Какие актуальные нативные форматы продвижения и способы работы с блогерами напрямую существуют сегодня?
  • Насколько изменилось медиапотребление? Эксперты представят успешные практики продвижения брендов в видеорекламе и не только.

Состав спикеров формируется. Среди подтверждённых участников встречи Экспертного клуба НРФ:

  • Сергей Пискарев, президент АКАР
  • Борис Омельницкий, президент АРИР (IAB Russia)
  • Елена Леонова, президент РАМУ
  • Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope
  • Артём Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хаус «Газпром-медиа»
  • Николай Киселёв, директор по сопровождению медийных операций Digital Alliance, председатель комитета АРИР по Digital Video
  • Снежана Черногорцева, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм»
  • Артём Хохлов, руководитель проектов направления рекламной коммерции Ozon
  • Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group, сопредседатель комитета АКАР по AdTech
  • Дарья Куркина, Chief Operational Officer dentsu Russia
  • Алексей Шиховец, директор по маркетингу Weborama
  • Антон Петухов, CEO Bloggerbase, председатель комитета АРИР по Influence-маркетингу
  • Лилия Глазова, председатель АКОС, генеральный директор исследовательской компании PR News и другие

К участию также приглашены заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Мероприятие пройдёт в phygital-формате (от англ. phygital, соединение слов physical и digital): с возможностью офлайн-нетворкинга участников и одновременным проведением открытой онлайн-трансляции на медийных ресурсах.

Прямая трансляция встречи экспертного клуба НРФ будет доступна на индустриальном контент-портале ADPASS и в социальных сетях.

Подписаться на онлайн-трансляцию можно на официальном сайте.

Организаторы встречи: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР / IAB Russia) и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ).

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