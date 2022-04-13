В Москве обсудят развитие диджитал-коммуникаций в период новых экономических условий

18 апреля в 10:00 на площадке Торгово-промышленной палаты РФ состоится первая встреча экспертного клуба Национального рекламного форума, где участники обсудят показатели и возможные точки роста диджитал-сегмента. Рабочая дискуссия поможет определить единую стратегию развития рекламного рынка в ответ на новые вызовы.

В рамках встречи состоится обзор текущей ситуации на рынке, а также рекламных форматов и инвентаря, которые продемонстрируют перспективы построения новых коммуникационных стратегий:

Что происходит в агентском бизнесе?

Как новые законодательные акты повлияли на рекламную активность агентств и брендов?

Какими способами возможно избежать сокращения инвестирования в сфере рекламных технологий?

Какие актуальные нативные форматы продвижения и способы работы с блогерами напрямую существуют сегодня?

Насколько изменилось медиапотребление? Эксперты представят успешные практики продвижения брендов в видеорекламе и не только.

Состав спикеров формируется. Среди подтверждённых участников встречи Экспертного клуба НРФ:

Сергей Пискарев , президент АКАР

, президент АКАР Борис Омельницкий , президент АРИР (IAB Russia)

, президент АРИР (IAB Russia) Елена Леонова , президент РАМУ

, президент РАМУ Руслан Тагиев , генеральный директор Mediascope

, генеральный директор Mediascope Артём Пуликов , заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хаус «Газпром-медиа»

, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хаус «Газпром-медиа» Николай Киселёв , директор по сопровождению медийных операций Digital Alliance, председатель комитета АРИР по Digital Video

, директор по сопровождению медийных операций Digital Alliance, председатель комитета АРИР по Digital Video Снежана Черногорцева , заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм»

, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» Артём Хохлов , руководитель проектов направления рекламной коммерции Ozon

, руководитель проектов направления рекламной коммерции Ozon Сергей Ефимов , директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group, сопредседатель комитета АКАР по AdTech

, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group, сопредседатель комитета АКАР по AdTech Дарья Куркина , Chief Operational Officer dentsu Russia

, Chief Operational Officer dentsu Russia Алексей Шиховец , директор по маркетингу Weborama

, директор по маркетингу Weborama Антон Петухов , CEO Bloggerbase, председатель комитета АРИР по Influence-маркетингу

, CEO Bloggerbase, председатель комитета АРИР по Influence-маркетингу Лилия Глазова, председатель АКОС, генеральный директор исследовательской компании PR News и другие

К участию также приглашены заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Мероприятие пройдёт в phygital-формате (от англ. phygital, соединение слов physical и digital): с возможностью офлайн-нетворкинга участников и одновременным проведением открытой онлайн-трансляции на медийных ресурсах.

Прямая трансляция встречи экспертного клуба НРФ будет доступна на индустриальном контент-портале ADPASS и в социальных сетях.

Подписаться на онлайн-трансляцию можно на официальном сайте.

Организаторы встречи: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР / IAB Russia) и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ).