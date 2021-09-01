НПБК: топ-9 качеств, которые помогут маркетологу стать эффективным

Проекты индустриальных конкурсов порой должны опережать повестку дня, нести пользу и давать конкретный результат участникам. Чтобы формировать рейтинги значимых лиц в сфере бизнес-коммуникаций, необходимо понимать, по каким критериям оценивать результаты. Спор о приоритетности soft или, наоборот, hard skills красной нитью проходит в работе представителей брендов и агентств. Но как сами эксперты определяют профессионализм? О стандартах качества маркетолога рассказали участники Национальной премии бизнес-коммуникаций 2020 года.

Менеджер по интернет-маркетингу и связям с общественностью Bonduelle Серафима Еременко получила серебро в номинации «Лучший маркетолог» 2020. Она выделяет три основных профессиональных качества: эмпатию, амбициозность и стремление к совершенству.

Серафима Еременко, менеджер по интернет-маркетингу и связям с общественностью, Bonduelle: Чтобы быть эффективным маркетологом, важно ставить себя на место потребителя. Поэтому самым главным качеством считаю эмпатию. За обилием задач, инструментов и информационного шума легко забыть, что профессия маркетолога заключается в выявлении потребности аудитории и поиске нестандартного решения. Эта суть в любой работе остается неизменной, будь то создание нового продукта, бренд-маркетинг или реклама. Только зная и чувствуя аудиторию, возможно создавать для нее ценность. То, за что люди готовы платить. Второе качество — это амбициозность, желание сделать свой бренд или продукт лидером. А в профессии самому стать первым, используя инновации, креативные подходы и стратегии, которые помогают бизнесу расти и даже меняют мир. Третье качество — стремление к совершенству, желание искать точки роста, что еще улучшить, создать, от чего отказаться. Только такое нежелание оставлять status quo и приводило меня к проектам, которыми горжусь.

За пять лет в НПБК поступило более 1,1 тыс. заявок на участие в конкурсах. Среди активных участников Национальной премии бизнес-коммуникаций директор по цифровому маркетингу S8 Capital Альберт Усманов. В прошлом году он завоевал золото в конкурсе «Лучший маркетолог».

Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу S8.Capital : По моему мнению, лучшим показателем профессионализма маркетолога является доказанный вклад его работы в достижение высоких бизнес-результатов компании. Сильный маркетолог должен обосновывать свои достижения через систему строгих маркетинговых, финансовых и бизнесовых метрик. А не зацикливаться только, например, на SOS, объеме рекламных кампаний или «нестандартности» произведенных креативных материалов. Для этого профессионалу нужно иметь высокий уровень компетенций в маркетинге и смежных отраслях, включая IT и науку о данных. Необходимо отлично разбираться в поведении потребителей и искусстве. Также важно обладать системностью, твердостью характера, лидерскими навыками и страстно любить свое дело.

Персональные достижения — не единственный показатель экспертности, профессионализма и эффективности. Есть ряд других субъективных и объективных критериев оценки.

Алексей Парфун, член экспертного совета НПБК 2020, Chief Business Development Officer Deltaplan Group: Саморазвитие. Это бесконечно важный критерий успешности. Наш бизнес меняется очень быстро. Продукты, технологии, агентства и бренды стремительно преобразовываются. И невозможно оставаться в лидерах, если не отслеживать эти изменения. Насмотренность, самообразование и открытый ум — те киты, на которых держится успешность этого процесса. При этом на первый план вышли софт скилы, так как харды можно прокачать любому, это не так сложно. Мы уже давно перестали обращать большое внимание на профессиональный опыт соискателей, особенно для позиций джуниоров. Результативность. Под результатом понимаю только и исключительно бизнес-KPI. Все остальное приятно, но лишь дополняет главное. Маркетинг, не нацеленный на результат, — не маркетинг. Это ключевой фокус эффективного маркетолога. Во всех наших проектах мы обязательно отталкиваемся от бизнес-показателей, переводим все прочие KPI к общему бизнес-знаменателю. Стрессоустойчивость. Сложно представить маркетолога, который постоянно учится, нацелен на результат, полон разнообразных скиллов, и при этом не попадает время от времени в «зону турбулентности». Дедлайны и выгорание — верные спутники профессии. И наличие эффективных инструментов управления этим процессом, прежде всего внутри себя, будет очень полезной компетенцией.

Стоит отметить, что у Deltaplan Group серебро в номинации «Лучшее использование инструментов» 2020.

Лидеров маркетинговой индустрии России выбирает профессиональный экспертный совет НПБК, в состав которого ежегодно входит более 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций. В этом году премия соберет максимально объемный судейский состав — более 150 членов жюри.

Звание «Лучшего маркетолога» можно завоевать, получив максимальные баллы по критериям оценочной системы премии. Лучшие маркетологи 2021 по версии совета Национальной премии бизнес-коммуникаций будут определены и объявлены 9 декабря в Москве.