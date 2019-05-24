Наше общество патриархальнее, чем принято думать. Исследование «Михайлов и партнеры. Аналитика»

Дизайн инициативного исследования «Гендерное неравенство и стереотипы», которое провело весной 2019 года агентство «Михайлов и партнеры. Аналитика» (далее, «МП. Аналитика»), прост. Это телефонный опрос по репрезентативной выборке (вся Россия), 1792 респондента. Однако исследователи собрали данные, которые еще долго будут обсуждать и на которые будут ссылаться.

Секрет не только в выборе темы, но и угле зрения, под которым она рассматривается. По словам Людмилы Горюновой, гендиректора агентства «МП. Аналитика», авторы проекта хотели выявить скрытые проблемные зоны этой болезненно воспринимаемой обществом темы, сопоставляя стереотипные представления с реальными мнениями респондентов. И это удалось.

Анализируя полученные данные, исследователи, прежде всего, останавливались на отличиях ответов респондентов от общепринятой точки зрения. Иногда различия были предсказуемы: понятно, что уклады жизни людей разных конфессий, городских и сельских жителей могут отличаться и весьма сильно. Чтобы увидеть разницу не надо проводить исследование. А вот сравнить точки зрения людей разных поколений было уже интересно. Можно ожидать, что ответы молодежи и людей старшего возраста не будут совпадать, но насколько — это вопрос.

Главный же фокус внимания исследователей был направлен на отличия «мужской» и «женской» точек зрения на проблемы, возникающие в семье, на работе и в медийном пространстве. Здесь интересны не только различия, но и их отсутствие. В результате исследователям удалось выявить два типа явлений:

Мнение большинства опрошенных не совпадает с медийной повесткой.

В обществе есть проблемы, о которых не говорят публично. Но они есть.

Примеров — масса, вот только несколько из них.

Секс-меньшинства

Тема неприятия или толерантности к ЛГБТ-сообществам, возможности проведения гей-парадов и т. п. часто обсуждается на публичных площадках. Сам факт попадания в медийную повестку создает впечатление важности темы. Но данные исследования это не подтверждают. На диаграмме здесь и далее мы для наглядности объединили варианты ответов «проблема совсем не актуальна» и «проблема не актуальна» в одну группу и так же поступили с противоположными мнениями. Как легко видеть, актуальность темы преследования секс-меньшинств для женщин чуть выше, но, в целом, большинству респондентов вне независимости от пола она не интересна.

«Актуальна ли для Вас тема преследования секс-меньшинств?», доля, %

Реклама и равноправие мужчин и женщин

Поскольку тема равноправия мужчин и женщин все чаще звучит в публичном пространстве, рекламисты считают своим долгом «следовать тренду». Зря. Их целевую тренды такого рода не волнует. Но нельзя не отметить: среди молодых людей доля тех, кому не нужна подобная реклама, меньше. Граница между поколениями проходит по отметке 35 лет.

«Многие бренды потребительских товаров в своей рекламе обращают внимание на тему равноправия женщин и мужчин. Как Вы считаете, нужна такая реклама или не нужна?», доля, %

Почему же люди считают, что тема такого рода неуместна в рекламе? Не верят. Большинству кажется, что циничные рекламисты «дурят народ», используя популярные темы в интересах собственной популярности. И даже если рекламисты честно хотят «как лучше», опрошенные полагают, что реклама — не та область, где социальная тематика уместна. Заметим, что в этом случае конфликт поколений отсутствует, мнения «старших» и «младших» более-менее одинаковы.

«Вы сказали, что такая реклама НЕ нужна. Почему вы так считаете?», доля, %

Внутренний конфликт

Разногласие в обществе по проблемам феминизма вовсе не всегда связаны с разницей взглядов мужчин и женщин. Более того, есть темы, по которым исследователи выявили большой разброс мнений внутри каждой группы, причем, разброс полярный: крайние точки зрения превалируют над средними при соблюдении примерного паритета между «полюсами». Кстати, именно тут наблюдалось существенное различие позиций молодежи и старшего поколения, правда, только в одном, «запретительном» варианте ответа. Респонденты старше 35 лет гораздо чаще говорили о недопустимости такой рекламы. А вот среди тех, кто относится к ней толерантно, никаких возрастных зависимостей не наблюдалось.

«Насколько допустимо призывать в рекламе женщин почувствовать себя сильнее и смелее?», доля, %

Нам не все равно

Тема бодипозитива сегодня считается «прогрессивной». С легкой руки агентства Ogilvy & Mather, разработавшего в 2004 году для бренда Dove концепцию кампании с участием не профессиональных моделей, а реальных женщин с реальными фигурами, идеалы красоты стали изменяться. Во всяком случае, так считается. В самом деле, жизнь есть жизнь, не всем дана модельная внешность, а раз так, то и показывать ее в качестве образца для подражания (а именно это и делает реклама) — не политкорректно. Следовательно, недопустимо призывать женщин в рекламе стать более привлекательными — а вдруг у кого-то не получится? Немного напоминает классическую фразу «в СССР секса нет», но уже на новом уровне. Но это было «общественное мнение», а что думают люди? Исследование показало, что абсолютное большинство не видят никакого криминала в том, чтобы показывать в рекламе красивых женщин. Разве что самые молодые респонденты из группы 18−24 «раскололись», но только между вариантами «вполне допустимо» и просто «допустимо». На тренд, пусть даже и зарождающийся, такого рода различия не тянут.

«Насколько допустимо призывать женщин в рекламе стать более красивыми, физически привлекательными?», доля, %

Разумеется, это было лишь несколько примеров. В целом исследование показало, что общество готово принять концепцию равноправия между мужчинами и женщинами не только в избирательном праве и возможности получать образование (200 лет назад это казалось невероятным), но и в расширенном варианте. Ситуации, когда женщины работают в традиционно мужских профессиях или жена зарабатывает больше мужа перестали быть экзотикой и начинают считаться нормой.

Молодые люди во многих ситуациях готовы поддержать тенденции равноправия между мужчинами и женщинами, они чаще считают правильным использовать феминитивы и приветствуют рекламу, где женщин призывают стать сильнее и смелее.

Вместе с тем большинство россиян придерживается патриархальных традиций. Они не готовы к тому, чтобы женщины занимались работой больше, чем домом и семьей, не готовы к демонстрации оголенного женского торса и чрезмерной натуралистичности рекламы товаров женской гигиены. Причем сами женщины порой демонстрируют приверженность патриархальным стереотипам, в том числе поддерживая мнение о том, что изнасилованная женщина может оказаться «сама виновата».

Исследователи подчеркивают, что из-за того, что в восприятии одних проблем сдвиг уже произошел, а других — нет, наблюдается некоторый хаос и эклектичность в отношении к проблемам социальных взаимоотношений мужчин и женщин. И именно в таких ситуациях люди склонны публично давать социально одобряемый ответ, который не вполне соответствует их реальным убеждениям. Или совсем не соответствует.