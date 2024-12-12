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12.12.2024 в 11:45

Wildberries & Russ начала производить автомобильные полуприцепы

Реализация проекта пройдёт в три этапа

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) запустила производство изотермических полуприцепов, предназначенных для транспортировки грузов. Выпуском машин занимается подразделение автоматизации компании на площадке, расположенной в Луховицах в Московской области. По мере масштабирования проекта производство перенесут в Рязань, пишут «Ведомости».

Реализация проекта включает три этапа: на первом разработали техническое задание и организовали выпуск изотермической надстройки. В 2025 году запустят производство шасси для полуприцепов, а затем освоят выпуск осевых агрегатов.

В качестве базовой надстройки РВБ выбрала изотермический фургон длиной 17 м и объёмом 110 куб. м с климатической установкой. Сейчас компания закупает шасси для своих полуприцепов на Великолукском опытном машиностроительном заводе, а изотермические надстройки делает из исходных компонентов и расходных материалов — пластика, утеплителя, клея и т. д.

В первый год РВБ намерена производить порядка 60 полуприцепов. Проект позволит компании получить продукт с нужными характеристиками, уменьшить зависимость от сторонних поставщиков техники, а также сэкономить. Собственный полуприцеп обойдётся РВБ на 30% дешевле покупки аналога, потенциальная экономия на единицу техники может составить до 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что РВБ запустила свою сеть заправок. АЗС находятся на территории логистических центров компании, пока заправиться на них могут только водители Wildberries и Russ.

автомобили РВБ Wildberries & Russ
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