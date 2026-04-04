На российский рынок фастфуда может выйти главный конкурент KFC из Южной Кореи

Южнокорейская сеть фастфуда BBQ Chicken рассматривает возможность выхода на российский рынок и ищет партнера-оператора, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального менеджера компании.

Сеть изучает два сценария запуска в России. Первый предполагает самостоятельное открытие и управление ресторанами, второй — привлечение инвестиций и работу с локальным партнером.

«Мы хотели бы выйти на рынок России и сейчас ищем партнера-оператора. Есть два варианта: либо мы сами открываем и управляем ресторанами, либо это может быть модель с привлечением инвестиций и местного партнера», — отметил Ю.

Сеть BBQ Chicken основана в 1995 году в Сеуле. Сегодня под брендом работает более 3 тыс. заведений в Азии, США, Канаде и Европе. Основу меню составляют блюда из курицы, включая корейский fried chicken.

Интерес к российскому рынку со стороны азиатских брендов сохраняется на фоне изменений конкурентной среды и роста популярности корейской культуры и кухни. Эксперты отмечают, что сегмент куриного фастфуда остается одним из наиболее устойчивых и востребованных среди потребителей. При этом выход новых зарубежных игроков по-прежнему осложнен необходимостью поиска локальных партнеров и адаптации бизнес-моделей к текущим экономическим условиям.