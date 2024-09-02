На партийных лидеров в соцсетях подписаны менее 2% избирателей

Руководители и члены парламентских партий представлены в интернете недостаточно эффективно - их суммарный охват потенциального электората не насчитывает даже 2%. Лидерство в рейтинге наиболее популярных в интернете партийцев занял глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование группы «Полилог».

По данным исследования, суммарно на аккаунты 82 политиков подписаны всего 1,8 млн человек. Это чуть более 1,5% от списочного состава избирателей РФ. При этом значительная часть ключевых партийных функционеров либо вообще не ведут соцсети, либо поддерживают в них слабую активность.

В «Единой России» активно ведут соцсети 32 человека из 41, в КПРФ — 11 из 18, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — трое из шести, у ЛДПР и «Новых людей» — по семь человек. У всех партий больше всего аккаунтов во «ВКонтакте» и в Telegram.

Самые популярные Telegram-каналы ведут председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн (120 тыс. подписчиков и почти 45 млн просмотров за три последних месяца), вице-спикер Госдумы Петр Толстой (46 тыс. подписчиков и более 3,3 млн просмотров) и вице-спикер Думы Анна Кузнецова (19 тыс. подписчиков и более 4,8 млн просмотров).

Ранее сообщалось, что совокупная аудитория аккаунтов сенаторов в социальных сетях составляет 773,7 тыс. человек, или 0,53% населения России. Самой популярной площадкой является Telegram.