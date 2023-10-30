0,5% россиян следят за сенаторами в соцсетях

Совокупная аудитория аккаунтов сенаторов в социальных сетях составляет 773,7 тыс. человек, или 0,53% населения России. Самой популярной площадкой является Telegram. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование консалтинговой группы «Полилог».

В целом члены Совета федерации в сети гораздо менее активны, чем депутаты Госдумы, поскольку напрямую не зависят от своих избирателей. Однако среди них тоже есть весомые инфлюенсеры — например, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин (140,4 тыс. подписчиков), журналист Алексей Пушков (51,1 тыс.) и спикер верхней палаты Валентина Матвиенко (38 тыс.).

В среднем сенаторы ведут по 1,2 аккаунта. В Telegram зарегистрированы 122 члена СФ, а на их каналы подписаны 38% от всей аудитории верхней палаты. Во «ВКонтакте» аккаунты ведут 86 сенаторов (56,6% аудитории), в «Одноклассниках» — 18 (4,7%), в «Дзене» и RuTube — по три (0,07% и 0,66% соответственно).

Делегаты от заксобраний ведут 125 «страничек», тогда как представители губернаторов — только 105. Чем старше сенаторы, тем слабее они представлены в соцмедиа. При этом активнее используют «Одноклассники» более молодые сенаторы, а не наоборот. 34 из 178 сенаторов (19%) вообще не имеют своих «страничек».

Ранее сообщалось, что АНО «Диалог Регионы» запустила проект «Тайный гражданин», который оценит работу чиновников с обращениями граждан в соцсетях. Специально отобранные пользователи будут писать обращения в различные официальные паблики, а потом передавать полученные ответы экспертам.