На Останкинской башне появился ролик «Золотого Граммофона»

С 1 по 12 декабря рекламный ролик 29-й Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» будет украшать фасад Останкинской телебашни. Об этом Sostav рассказала пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Церемония вручения состоится 12 декабря на сцене «ВТБ Арены». «Золотой Граммофон» на протяжении многих лет является музыкальной наградой страны, которую с нетерпением ждут и зрители, и артисты.
В этом году шоу предшествует большая рекламная кампания. Баннеры и световые экраны с яркими макетами в фирменной стилистике «Золотого Граммофона» появились по всей столице.
В преддверии церемонии рекламный ролик появится также на одном из самых высоких медиафасадов — Останкинской телебашне.
Денис Сериков, заместитель генерального директора «Русской Медиагруппы» по контентной политике и продвижению:
«Золотой Граммофон» — главная музыкальная премия страны. Поэтому «Русское Радио» решило разместить символику церемонии на самой высокой башне России — Останкинской. Это позволит всем москвичам и гостям столицы узнать о ключевом музыкальном событии, закрывающем этот год.