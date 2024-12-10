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10.12.2024 в 13:20

На Останкинской башне появился ролик «Золотого Граммофона»

В честь 29-й Церемонии вручения премии

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АНДРЕЕВА С.В. ИП | rmg.ru
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С 1 по 12 декабря рекламный ролик 29-й Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» будет украшать фасад Останкинской телебашни. Об этом Sostav рассказала пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Церемония вручения состоится 12 декабря на сцене «ВТБ Арены». «Золотой Граммофон» на протяжении многих лет является музыкальной наградой страны, которую с нетерпением ждут и зрители, и артисты.

В этом году шоу предшествует большая рекламная кампания. Баннеры и световые экраны с яркими макетами в фирменной стилистике «Золотого Граммофона» появились по всей столице.

В преддверии церемонии рекламный ролик появится также на одном из самых высоких медиафасадов — Останкинской телебашне.

Денис Сериков, заместитель генерального директора «Русской Медиагруппы» по контентной политике и продвижению:

«Золотой Граммофон» — главная музыкальная премия страны. Поэтому «Русское Радио» решило разместить символику церемонии на самой высокой башне России — Останкинской. Это позволит всем москвичам и гостям столицы узнать о ключевом музыкальном событии, закрывающем этот год.

Русское радио Русская медиагруппа Золотой Граммофон
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