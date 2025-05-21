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21.05.2025 в 14:40

На Москву пришлась четверть всех покупок книг в России

Большинство жителей столицы предпочитают приобретать издания в книжных магазинах

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В 2024 году в Москве было продано книг на 22 млрд руб. Это четверть от всего российского рынка (без учета подержанных изданий), пишут «Ведомости».

Основные каналы продаж книг в столице: маркетплейсы (53,8%), книжная розница (12,6%), некнижный ретейл (12,8%), бюджетные организации (12,4%) и оптовики (7,9%).

77% москвичей сообщили, что предпочитают выбирать издания для покупки в книжных магазинах.

В прошлом году в сети «Читай-город» на Москву пришлось 18% продаж изданий в денежном выражении, на группу «Альпина» — 12%.

Cредний чек покупки изданий в книжных магазинах Москвы вырос на 8,5%, до 2,1 тыс. руб., в субъектах РФ — на 5,7%, до 442 руб. Такие данные отражают рост стоимости книг в столичных магазинах (в среднем на 7−12%) и говорят о более высокой покупательной способности москвичей по сравнению с другими регионами.

Участники рынка отмечают падение трафика в книжных магазинах Москвы и перераспределение спроса на маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года тиражи книг и брошюр в России выросли на 17% год к году, до 77,5 млн экземпляров. Тренду способствует рост интереса к книжным клубам и ярмаркам, а также отказ от электронных устройств.

Москва книги исследование
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