На Московском медиафестивале обсудят фильм о тяжелом машиностроении

На Московском медиафестивале на ВДНХ пройдет открытый диалог, на котором расскажут о создании кинокартины «Удивительные приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении». Мероприятие состоится в рамках Креативной Лаборатории ВЫЗОВ 31 августа в 16:30 и 1 сентября в 12:00.

Действие сюжета проходит не только на производственных площадках и в лабораториях — герои картины погружают зрителя в путешествие во времени, рассказывая захватывающие истории выдающихся ученых в области сильных и надежных машин. Участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ — химик Мария Рындык и математик Михаил Гарбуз — снялись в главных ролях.

Молодые ученые расскажут о процессе съемок, поделятся опытом и впечатлениями от реализации проекта и участия в нем. Кроме того, спикеры объяснят, чем славится Россия в тяжелом машиностроении. Модератором открытого диалога выступит Валерия Родина — координатор Молодежного сообщества ВЫЗОВ, доктор политических наук.

Валерия Родина, координатор Молодежного сообщества ВЫЗОВ, доктор политических наук: Сегодня молодежь активно вовлечена в процесс развития нашей страны, прежде всего, технологического и научного. Молодые ученые создают и стремятся к продвижению уникальных проектов — проектов будущего. Их разработки способны вывести отечественную науку на новый уровень и оптимизировать работу на промышленных предприятиях, тем самым модернизируя профессиональную деятельность на местах. Сообщество ВЫЗОВ способствует продвижению в медиа молодых ученых и их проектов. Один из ярких примеров — это документальный фильм про тяжелое машиностроение, где главными героями выступили молодые ученые Михаил Гарбуз и Мария Рындык. Подобные фильмы привлекают внимание ребят к достижениям России и мотивируют их на реализацию собственных идей и задумок.

Она также добавила, что на текущий момент кинокартину посмотрели в социальных сетях миллионы зрителей.

Кроме того, на Московском медиафестивале будет работать Креативная Лаборатория от Молодежного сообщества ВЫЗОВ, где на протяжении всего праздника будут проходить лекции и мастер-классы на тему медиапродвижения, экспертности, использования нейросетей в создании видеоконтента и многие другие. Спикерами выступят специалисты и ученые, кандидаты наук, организаторы региональных и федеральных проектов. Посетители Лаборатории смогут не только получить полезные знания, но и прокачать профессиональные навыки.

Московский медиафестиваль — это уникальная площадка для обмена знаниями и опытом среди тех, кто интересуется медиа. Гостей мероприятия ждет множество активностей, включающих в себя более 40 контент-сессий, 4 тематические зоны, концертную программу и встречи с более чем 150 экспертами и звездами. Каждый найдет занятие по душе — начиная от дискуссий и ярмарок, заканчивая мастер-классами, квизами и фотозонами. Мероприятие было организовано при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москва. Вход свободный.

Сообщество создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра «Инсайт Люди». Стать участником Молодежного сообщества ВЫЗОВ может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте: сообществовызов.рф. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.

Мероприятие состоится 31 августа в 16:30 и 1 сентября в 12:00 по адресу: проспект Мира, 119с26.