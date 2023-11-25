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25.11.2023 в 14:11

На месте Decathlon в Москве открылся Desport

Первый магазин спорттоваров начал работу в ТРЦ «Авиапарк»

В Москве распахнул свои двери первый магазин спорттоваров под брендом Desport, заменивший ушедшую из России сеть Decathlon, сообщил Telegram-канал Desport.

Первый столичный магазин Desport начал работу в ТРЦ «Авиапарк» на месте Decathlon. Остальные торговые точки будут запущены к середине декабря.

Как ранее и сообщалось, первые магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем начнут работать и в других городах России. Всего готовятся к открытию около 30 магазинов. Они начнут работать постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров.

Напомним, Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. На покупку бизнеса компании в России соглашение заключила «АРМ». Сделка по продаже активов была закрыта и вступила в силу в октябре текущего года.

«АРМ» перешли все 35 магазинов, которые принадлежат или арендуются Decathlon, и склад в Московской области. Расширять ассортимент спортивных магазинов компания планирует за счет собственных торговых марок и других известных брендов. Desport также планирует открыть свой интернет-магазин.

Decathlon Desport
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