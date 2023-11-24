Магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября

Первые магазины спортивных товаров под брендом Desport на месте точек ушедшей из страны французской сети Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября — начале декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем начнут работать и в других городах России. Всего готовятся к открытию до конца года около 30 магазинов. Они начнут работать постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров.

Напомним, Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. На покупку бизнеса компании в России соглашение заключила «АРМ». Сделка по продаже активов была закрыта и вступила в силу в октябре текущего года.

«АРМ» перешли все 35 магазинов, которые принадлежат или арендуются Decathlon, и склад в Московской области. Расширять ассортимент спортивных магазинов компания планирует за счет собственных торговых марок и других известных брендов. Desport также планирует открыть свой интернет-магазин.