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06.01.2025 в 13:30

На маркетплейс за впечатлениями: как «Островок» привлекал новых клиентов на «Яндекс Маркете»

MediaPlan Consulting рассказали, как «Островку» удалось найти аудиторию среди разных посетителей сервиса

Чего только не найдешь в наше время на маркетплейсах: одежду и косметику, товары для детей и животных, автомобили и даже… путешествия!

Запустив выделяющийся из клаттера креатив с забавными животными, сервис онлайн-бронирования жилья для путешествий «Островок» предлагал пользователям маркетплейса отправиться в летний отпуск и поучаствовать в розыгрыше 100% кешбэка.

Агентство MediaPlan Consulting запустило для «Островка» рекламу по модели click out. Рассказываем, как в подобных кампаниях находить свою целевую аудиторию, как при запуске может помочь верификатор и достичь плановых показателей.

Цели

Основная цель рекламной кампании «Островка» — проконтактировать с максимально вовлеченной аудиторией в интернете, которая привыкла регулярно совершать покупки онлайн. Такие люди более активно взаимодействуют и с сервисами онлайн-бронирования жилья для отдыха, а значит, с большей вероятностью совершат целевое действие.

Перед запуском кампании команда MediaPlan Consulting поставила следующие цели: получить качественный и недорогой трафик на сайт, увеличить рост трафика и сессий в приложении, охватить эксклюзивную аудиторию, а также получить высокую «доходимость» пользователей, конверсию в визиты и низкий показатель отказов.

Решение

Чтобы привлечь внимание пользователей «Яндекс Маркета» к баннеру «Островка», было запущено 4 рекламные кампании с делением на 2 таргетинга.

Первая кампания затрагивала широкий сегмент: мужчины и женщины, 25+, высокий и средний доход. Важно было охватить платежеспособную аудиторию, но при этом не сильно сужать таргетинги

Вторая кампания: мужчины и женщины, 25+. Они интересовались следующими категориями:

  • Спорт и отдых / Туризм и отдых на природе
  • Одежда, обувь и аксессуары / Аксессуары
  • Спорт и отдых / Тренажеры и фитнес
  • Спорт и отдых / Зимние виды спорта
  • Спорт и отдых / Охота и рыбалка
  • Спорт и отдых / Водный спорт
  • Спорт и отдых / Велоспорт
  • Спорт и отдых / Самокаты

Для запуска рекламной кампании команда MediaPlan Consulting выбрала самый заметный формат — баннер, который размещался на главной странице приложения. Креатив вел на лендинг «Островка», посвященный акции, где пользователь после изучения всех правил мог перейти к выбору и бронированию отеля.

Результаты

В результате СPM (Cost per mille, цена за тысячу показов) составил от 90 до 140 руб в зависимости от сегмента. Команда отметила высокий CTR (click-through rate, коэффициент кликабельности) — до 0,23%.

Из преимуществ размещения на «Яндекс Маркете» специалисты отмечают таргетинг по доходу аудитории, использование аудит-пикселей (в том числе пиксель Яндекс Метрики), охват платежеспособной аудитории и отслеживание результативности в реальном времени в агентском кабинете.

Марина Черкасова, Digital Account Group Head, MediaPlan Consulting:

Мы видим, как за последние несколько лет стремительно развиваются маркетплейсы в России. После пандемии количество онлайн-покупок у аудитории увеличилось кратно, это удобно и часто выгоднее чем в оффлайн-магазинах. Аудитория маркетплейсов наиболее склонна конвертироваться в действие онлайн. Что мы и увидели в результате рекламной кампании.

Анна Ильина, старший бренд-менеджер «Островок»:

Весомую роль в достижении результатов сыграло тестирование различных аудиторных групп — это позволило определить новые точки контакта с целевой аудиторией и понять, какие сегменты работают наиболее эффективно. Спасибо агентству MediaPlan Consulting за помощь с кампанией.

С октября 2024 благодаря единой рекламной платформе, которая появилась у «Яндекса», запустить рекламный баннер можно не только на «Маркете». Рекламодатели могут разместить свои баннеры одновременно в других сервисах: «Еде», «Лавке», «Деливери», Go и управлять ими в одном кабинете.

Состав творческой группы:

«Островок» (клиент):
Старший бренд-менеджер: Анна Ильина
Бренд-менеджер: Виктория Синицына
Бренд-менеджер: Анастасия Давыдова

MediaPlan Consulting:
Digital Group Head: Марина Черкасова
Digital Media Manager: Полина Чурикова
Digital Project Manager: Вероника Кузнецова

Яндекс.Маркет Ostrovok
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