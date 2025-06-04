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04.06.2025 в 16:00

На «Летнем форуме. Поколения» Group4Media обсудят стратегии работы с Gen Z

Организаторы проведут прямую трансляцию на русском и китайском языках

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ГРУПФОРМЕДИА ООО | group4media.ru
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1 июля пройдет «Летний форум. Поколения» рекламного холдинга Group4Media. Эксперты медиасферы поговорят о том, как меняется потребительская аудитория и какие подходы помогут успешно взаимодействовать с Gen Z.

Сегодня мы часто слышим про развитие технологий, новых медиа и искусственного интеллекта. Трансформация затрагивает не только инструменты — меняются цели. Термин «среднестатистический потребитель» утратил актуальность. Понятные миллениалы скоро уступят место зумерам — именно они станут целевой аудиторией рекламных брифов завтра.

Как брендам привлечь внимание Gen Z? Что для зумеров «слей», а что «кринж» в мире медиа? Какую роль играет influence-маркетинг? Как молодое поколение потребляет традиционные медиа? — эти и другие вопросы рассмотрят на форуме эксперты. Спикеры поделятся прорывными инсайтами и кейсами, помогающими брендам выстраивать эмоциональную связь и быть ценными для новых потребителей. Участники узнают, как формировать стратегии для поколения Z, какие подходы действительно работают, и какую роль в них занимают культурный и поведенческий контекст молодежи.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: участники смогут присоединиться как лично, так и онлайн. Регистрация доступна по ссылке на сайте рекламного холдинга. Обращаем внимание, что количество мест офлайн ограничено.

Group4Media
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