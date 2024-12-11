На конференции Group4Media «Этот год – следующий год» подвели итоги года

5 декабря в рамках ежегодной конференции рекламного холдинга представители Group4Media обсудили наиболее острые и актуальные для медиаиндустрии вопросы.

В открывающем конференцию докладе генеральный директор Group4Media Мария Колосова представила прогноз развития российского медиарынка в 2024 и 2025 гг. Обновленная оценка 2024 года близка к прогнозу, публиковавшемуся ранее в июле. В 2024 г. рост показывают все медианаправления: ТВ — 24%, диджитал — 49% (цифровые каналы — 31%, еcom — 80%), наружная реклама — 37%, аудио — 28%, пресса — 4%.

Важным сдерживающим фактором остается нехватка рекламного инвентаря. Это, безусловно, тормозит динамику роста в ТВ и отчасти в радио и наружной рекламе. Основными категориями, обеспечивающими рост рекламного рынка, являются банки, ритейл и электронная коммерция. В 2025 г. Group4Media также ожидает замедления темпов роста рекламного рынка — до 36%.

Далее эксперты в докладе «Азиатский ритейл, China без церемоний» отметили, что китайский рынок, занимающий около 50% мировой электронной коммерции, интересен своими трендами, особенно такими как social commerce. перспективы развития которого в России выглядят многообещающе.

Дефицит качественного инвентаря в различных медиа может сделать social commerce естественным продолжением retail media. Сегодня молодое поколение предпочитает бесшовный опыт на диджитал-платформах, поэтому так важно активировать изменяющееся поведение потребителей: использовать эмоциональный сторителлинг и вовлекать блогеров для увеличения продаж.

В докладе «Долой среднее! Манифест уникальности регионов» эксперты отметили растущую значимость регионов как источников роста для брендов. В настоящее время 71% обеспеченных потребителей живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, что увеличилось с 62% за три года. Растущее благосостояние в регионах способствует повышению покупательской способности, а динамика роста продаж FMCG в регионах значительно превышает таковую в ЦФО.

При планировании рекламных кампаний крайне важно учитывать региональные особенности, включая специфику медиапотребления и восприятия контента. Это позволяет лучше адаптировать сообщения под целевую аудиторию и значительно повысить эффективность маркетинговых инвестиций.

В кейсе «Большие данные для эффективного медиапланирования. Село Зелёное» эксперты отметили внедрение инновационного подхода Agile, как к аналитике конверсионности, так и к управлению рекламной компанией. Теперь команда может оптимизировать бизнес-показатели в режиме реального времени. Команда Group4Media стала одной из первых, кто участвовал в инновации от Х5 и протестировал ML-сегмент. Это позволило найти новый источник роста конверсий.

В кейсе «Реклама на ТВ — пицца на столе: влияние совместного просмотра» команда «Додо пицца» и агентства Mediamaker (входит в рекламный холдинг Group4Media) не остановились на успехах 2023 года, когда удалось превратить ТВ в прозрачный брендформанс-инструмент. Команды дополнительно оптимизировали ТВ-размещение по критерию совместного телесмотрения, что привело к увеличению конверсии среди мужчин на 11%, и на 12%-13% среди женщин.

В завершение программы приглашенный гость конференции, управляющий директор по исследованию данных Sber AI Денис Димитров поделился своим видением роли ИИ в современном маркетинге. Искусственный интеллект создает уникальный контент, улучшает рекламные кампании и сокращает затраты и время на креативные решения. Спикер продемонстрировал возможности генеративного ИИ в рекламе и маркетинге, включая глобальные и локальные разработки, и сделал прогноз о будущем ИИ.

Запись и материалы конференции доступны на сайте Group4Media.

Организатор: рекламный холдинг Group4Media

Партнеры конференции: ЭВЕРЕСТ, Национальный рекламный альянс, «ГПМ Реклама» (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»), «СберСеллер», LMC agency, рекламная платформа Soloway, экосистема рекламных решений Adspector, Redllama — платформа мобильной рекламы, РБК Pro, AstraLab, медиахолдинг MAER, «Рекламное агентство Ambitica», Innovation Lab, Plazkart Digital — Технологии таргетированного видео, ИД «Коммерсантъ», Шкулёв Холдинг.