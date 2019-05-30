На фестивале креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury поговорят о рекламе в открытую

В начале июня в Москве состоится фестиваль Silver Mercury — одно из крупнейших событий в мире российского маркетинга, которое в этом году пройдет под девизом «Реклама в открытую».
Помимо давно полюбившейся Церемонии награждения премии Silver Mercury, гостей фестиваля ожидают двухдневные панельные дискуссии, где будут обсуждаться следующие вопросы:
— Какие тенденции ждут нас в ближайшее время в сфере digital?
— Где учиться, чтобы работодатели боролись за вашу светлую голову?
— Как эволюционировала система продаж?
— ЛГБТ креатив: коммерческий интерес, покушение на устои или тест на толерантность?
— Нативная реклама: как по максимуму воплотить желания рекламодателей, сохранив при этом лояльность аудитории?
— Всегда ли провокация, скандал и эпатаж — удачный способ привлечь внимание потребителей?
Также спикеры рассмотрят спонсорство в искусстве и расскажут о том, как мировые бренды интегрировались в Чемпионат Мира 2018. Значительное внимание будет уделено спорту — контент-партнер фестиваля журнал «СБК. Спорт Бизнес. Консалтинг» собрал в двух секциях более 20 лучших экспертов спортивного маркетинга в России. Помимо панельных дискуссий, в первый день фестиваля состоится показ видеороликов из всемирно известной коллекции Жана-Мари Бурсико «Ночь пожирателей рекламы» и лауреатов международного фестиваля креативности Cannes Lions.
Спикеры:
- Андрей Пуртов — куратор программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» Британской Высшей Школы Дизайна
- Дарья Исакова — директор по спонсорству и маркетингу SAV Entertainment
- Алина Якиревич — директор по маркетингу БК «Фонбет»
- Ася Залогина — президент фонда помощи детям «Обнаженные сердца»
- Светлана Головатюк — генеральный директор ИД «Вокруг Света»
- Анастасия Полетаева — шеф-редактор сайта Esquire.ru
- Сергей Бабич — организатор Colisium Music Forum
- Александр Голофаст — экс-PR-менеджер Reebok
- Александр Языков — маркетинг-директор Союза MMA России
и многие другие.
Полная программа фестиваля и список спикеров: https://silvermercury.ru/speakers
Silver Mercury — один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России. Традиционно Фестиваль содержит в себе дискуссионную программу с яркими спикерами и Церемонию награждения лучших рекламных агентств и рекламодателей. В этом году Silver Mercury проходит уже в 19-й раз.
Миссией Фестиваля Silver Mercury является обучение, развитие, вдохновение, оценка и признание рекламных кампаний профессионалами индустрии. Это находит свое отражение как в программе выступлений спикеров и панельных дискуссий фестивальной программы, так и в конкурсной части. Именно поэтому ежегодно сотни крупнейших агентств, рекламодателей и специалисты смежных областей встречаются вместе, чтобы поделиться опытом в сфере маркетинга, обсудить современные тренды и рассказать о своих успехах и наблюдениях.
Когда: 5−6 июня 2019
Адрес: РЭУ им. Г.В. Плеханова (Стремянный пер. 36, м. Серпуховская)