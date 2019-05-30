На фестивале креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury поговорят о рекламе в открытую

В начале июня в Москве состоится фестиваль Silver Mercury — одно из крупнейших событий в мире российского маркетинга, которое в этом году пройдет под девизом «Реклама в открытую».

Помимо давно полюбившейся Церемонии награждения премии Silver Mercury, гостей фестиваля ожидают двухдневные панельные дискуссии, где будут обсуждаться следующие вопросы:

— Какие тенденции ждут нас в ближайшее время в сфере digital?

— Где учиться, чтобы работодатели боролись за вашу светлую голову?

— Как эволюционировала система продаж?

— ЛГБТ креатив: коммерческий интерес, покушение на устои или тест на толерантность?

— Нативная реклама: как по максимуму воплотить желания рекламодателей, сохранив при этом лояльность аудитории?

— Всегда ли провокация, скандал и эпатаж — удачный способ привлечь внимание потребителей?

Также спикеры рассмотрят спонсорство в искусстве и расскажут о том, как мировые бренды интегрировались в Чемпионат Мира 2018. Значительное внимание будет уделено спорту — контент-партнер фестиваля журнал «СБК. Спорт Бизнес. Консалтинг» собрал в двух секциях более 20 лучших экспертов спортивного маркетинга в России. Помимо панельных дискуссий, в первый день фестиваля состоится показ видеороликов из всемирно известной коллекции Жана-Мари Бурсико «Ночь пожирателей рекламы» и лауреатов международного фестиваля креативности Cannes Lions.

Спикеры:

Андрей Пуртов — куратор программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» Британской Высшей Школы Дизайна

Дарья Исакова — директор по спонсорству и маркетингу SAV Entertainment

Алина Якиревич — директор по маркетингу БК «Фонбет»

Ася Залогина — президент фонда помощи детям «Обнаженные сердца»

Светлана Головатюк — генеральный директор ИД «Вокруг Света»

Анастасия Полетаева — шеф-редактор сайта Esquire.ru

Сергей Бабич — организатор Colisium Music Forum

Александр Голофаст — экс-PR-менеджер Reebok

Александр Языков — маркетинг-директор Союза MMA России

и многие другие.

Полная программа фестиваля и список спикеров: https://silvermercury.ru/speakers

Silver Mercury — один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России. Традиционно Фестиваль содержит в себе дискуссионную программу с яркими спикерами и Церемонию награждения лучших рекламных агентств и рекламодателей. В этом году Silver Mercury проходит уже в 19-й раз.

Миссией Фестиваля Silver Mercury является обучение, развитие, вдохновение, оценка и признание рекламных кампаний профессионалами индустрии. Это находит свое отражение как в программе выступлений спикеров и панельных дискуссий фестивальной программы, так и в конкурсной части. Именно поэтому ежегодно сотни крупнейших агентств, рекламодателей и специалисты смежных областей встречаются вместе, чтобы поделиться опытом в сфере маркетинга, обсудить современные тренды и рассказать о своих успехах и наблюдениях.

Когда: 5−6 июня 2019

Адрес: РЭУ им. Г.В. Плеханова (Стремянный пер. 36, м. Серпуховская)

Билеты: https://silvermercury.timepad.ru/event/978715/