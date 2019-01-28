На digital бюджет «Ростелекома» претендуют четыре агентства

«Ростелеком» получил четыре заявки от агентств, которые готовы оказывать услуги по тактическому планированию и закупке интернет-рекламы. На сайте госзакупок указаны четыре претендента: PHD, Traffic Isobar, Initiative и OMD AMS.

Напомним, «Ростелеком» объявил тендер в конце прошлого года. На планирование и баинг digital рекламы оператор готов потратить 1,075 млрд рублей. Компания ищет партнера на 2019−2020 годы, который сможет повысить эффективность планирования рекламных digital активностей на массовом и бизнес-рынках. Итоги тендера подведут 25 марта.

Подрядчик должен будет разрабатывать тактику продвижения и размещение интернет-рекламы для сегментов B2C и В2В, заниматься тактическим планированием, разрабатывать медиапланы для продвижения отдельных продуктов, тактические рекомендации для всех digital медиаканалов, готовить аналитические отчеты по размещению, обзоры медиарынка и активности конкурентов, своевременно оформлять подписку на ICreative, Palomars Adex, WEB-Index, M’Index, TGI Russia и другие сервисы.