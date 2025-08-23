Sostav.ru

23.08.2025 в 18:33

На детях экономят: рынок детских товаров просел на четверть

Родители переходят на second-hand и онлайн-скидки

Российский рынок детских товаров переживает непростое время. По итогам первого полугодия 2025 года спрос в натуральном выражении сократился на 4% к аналогичному периоду прошлого года, а в денежном — на 7%, следует из данных аналитиков, на которые ссылается «Коммерсант».

Сильнее всего падение ощущается в традиционно крупных категориях: продажи колясок, детской одежды и обуви снизились на 21−25%. Эксперты отмечают, что фактором выступает не только продолжающееся снижение рождаемости, но и изменение потребительских привычек родителей.

Родители все чаще рассматривают альтернативные варианты покупки: подержанные вещи, онлайн-площадки перепродажи и товары с максимальными скидками на маркетплейсах. Покупка «с рук» перестала быть маргинальным явлением и стала частью массовой практики экономии.

Для игроков рынка это означает ужесточение конкуренции: теперь они соперничают не только между собой, но и с сегментом second-hand. Удержание лояльности становится более сложной задачей — семьи уже не готовы платить за бренд «по привычке».

Компании вынуждены переосмысливать ассортимент, вводить доступные линейки и усиливать digital-активность. Эксперты прогнозируют, что бренды будут чаще использовать «умные» промо, персонализированные скидки и программы trade-in для удержания клиентов.

Рынок, который долго считался относительно устойчивым и «антикризисным», впервые показал серьезное падение. Тенденция к экономии в детском сегменте закрепляется, и маркетинговым стратегиям придется меняться быстрее, чем раньше.

