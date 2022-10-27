Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.10.2022 в 13:50

MyTracker открыла доступ к «Аудиториям»

В системе появился инструмент для автоматической передачи сегментов в рекламные платформы

Система аналитики и атрибуции MyTracker (проект VK ) открыла доступ к новому инструменту — «Аудитории». Он позволяет маркетологам и издателям сегментировать пользователей своих мобильных приложений и веб-сайтов по расширенным обезличенным признакам. Полученные данные можно автоматически перенести в рекламные системы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Сегментацию аудитории можно настроить по активности пользователя в приложении, географии, техническим характеристикам устройств, вероятности оттока и другии параметрам. В зависимости от сегмента в рекламе можно адаптировать предложения и креативы, исключать из показа пользователей с высокой вероятностью оттока или устройства с подозрительной активностью.

При добавлении сегментов необходимо настроить интеграцию с рекламной платформой — myTarget или «VK Рекламой». Информация об аудиториях обновляется ежедневно и доступна в блоке со статистикой: маркетологи могут анализировать данные по размеру выборки и количеству новых пользователей за выбранный период.

В августе команда MyTracker запустила новые инструменты аналитики, с помощью которых издатели могут оценивать эффективность рекламных кампаний и площадок, даже если пользователи взаимодействуют с приложением и сайтом с разных устройств и платформ.

В сентябре «Одноклассники» запустили федеральную рекламную кампанию «Мои увлечения — это ОК». К запуску кампании платформа представила раздел «Увлечения», в котором показали разнообразие увлечений аудитории соцсети.

MyTracker VK VK Реклама
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.