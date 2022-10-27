MyTracker открыла доступ к «Аудиториям»

Система аналитики и атрибуции MyTracker (проект VK ) открыла доступ к новому инструменту — «Аудитории». Он позволяет маркетологам и издателям сегментировать пользователей своих мобильных приложений и веб-сайтов по расширенным обезличенным признакам. Полученные данные можно автоматически перенести в рекламные системы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Сегментацию аудитории можно настроить по активности пользователя в приложении, географии, техническим характеристикам устройств, вероятности оттока и другии параметрам. В зависимости от сегмента в рекламе можно адаптировать предложения и креативы, исключать из показа пользователей с высокой вероятностью оттока или устройства с подозрительной активностью.

При добавлении сегментов необходимо настроить интеграцию с рекламной платформой — myTarget или «VK Рекламой». Информация об аудиториях обновляется ежедневно и доступна в блоке со статистикой: маркетологи могут анализировать данные по размеру выборки и количеству новых пользователей за выбранный период.

В августе команда MyTracker запустила новые инструменты аналитики, с помощью которых издатели могут оценивать эффективность рекламных кампаний и площадок, даже если пользователи взаимодействуют с приложением и сайтом с разных устройств и платформ.

В сентябре «Одноклассники» запустили федеральную рекламную кампанию «Мои увлечения — это ОК». К запуску кампании платформа представила раздел «Увлечения», в котором показали разнообразие увлечений аудитории соцсети.