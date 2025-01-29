Пользователи «ВКонтакте» могут перенести данные из MyHeritage в мини-приложение «Семья»

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила в мини-приложение «Семья» функцию переноса данных из MyHeritage — генеалогического сервиса, который позволяет составлять семейные древа. Пользователи могут искать родственников по базе соцсети и добавлять их в свое древо. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Перенести данные можно в настройках раздела «Профиль». Для этого нужно выбрать пункт «Импорт древа с MyHeritage.com». Пользователи мини-приложения могут искать родственников в соцсети и создавать с ними чаты в «VK Мессенджере».

В ближайшее время в сервис добавят функцию поиска родственников среди древ других пользователей и уведомления о днях рождениях.

В начале января сообщалось, что MyHeritage уходит из РФ. Аккаунты российских пользователей удалят 1 февраля 2025 года.