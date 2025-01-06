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06.01.2025 в 16:43

Генеалогический сервис MyHeritage уходит из России

Аккаунты российских пользователей удалят 1 февраля 2025 года

Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уходит из России, профили отечественных пользователей и их данные будут полностью удалены в феврале.

«Ваша учётная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 года», — такое сообщение получили российские пользователи сайта.

Сервис предупредил, что данные удалят окончательно и больше они не будут доступны. Администрация сайта рекомендовала пользователям экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты до 1 февраля. При этом функция создания нового аккаунта на сайте MyHeritage для россиян уже недоступна.

Ранее MyHeritage ограничила предоставление услуг на территории страны, в частности, россиянам не продавались наборы для проведения ДНК-тестов.

MyHeritage
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