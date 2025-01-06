Генеалогический сервис MyHeritage уходит из России

Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уходит из России, профили отечественных пользователей и их данные будут полностью удалены в феврале.

«Ваша учётная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 года», — такое сообщение получили российские пользователи сайта.

Сервис предупредил, что данные удалят окончательно и больше они не будут доступны. Администрация сайта рекомендовала пользователям экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты до 1 февраля. При этом функция создания нового аккаунта на сайте MyHeritage для россиян уже недоступна.

Ранее MyHeritage ограничила предоставление услуг на территории страны, в частности, россиянам не продавались наборы для проведения ДНК-тестов.