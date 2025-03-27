МВД предупреждает о мошенниках в домовых чатах и новой схеме с видеозвонками

По сообщениям ТАСС и «Ведомостей», мошенники активизировались в домовых чатах, распространяя фишинговые ссылки под предлогом вывоза ненужной техники. Также злоумышленники используют видеозвонки в мессенджерах для записи жертвы и последующего создания фейковых аккаунтов с целью обмана ее контактов.

«Ведомости» сообщают о новой мошеннической схеме с видеозвонками, для дальнейшего использования в методах социальной инженерии.

Пользователю поступает видеозвонок на сотовый телефон или через Whatsapp или Telegram от якобы курьера, злоумышленник делает запись экрана, создает из нее кружок без звука. Затем мошенник создает новый аккаунт в Telegram и отправляет с него сообщения контактам жертвы, а записанный кружок отправляет в качестве подтверждения того, что это реальный человек. Два топ-менеджера различных компаний, ставшие целями мошенников в середине марта, рассказали «Ведомостям» об этой схеме. Участившееся использование такой схемы подтвердил «Ведомостям» представитель банка ВТБ.

Контакты жертв могут быть получены из огромного числа источников, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: например, из утечек баз данных, из баз продаваемых на черном рынке, через фишинговые ссылки или из открытых источников. Такие схемы пока не доминируют, но их частота растет из-за доступности инструментов для редактирования видео и соцсетей как канала для атак, говорит Бедеров. Распространенность такой схемы зависит от региона и целевой аудитории, уточнил он.

По его словам, около 10−20% людей склонны реагировать на такие методы, особенно если мошенники ссылаются на «проблемы с доставкой» или «блокировку счета». Единственный способ не попасться на такие уловки — прекращение разговора с незнакомцами и отказ от использования видеосвязи при звонках с незнакомых номеров, подчеркивает представитель ВТБ. Также стоит активировать блокировку звонков с неизвестных номеров, которая вшита в функционал Telegram.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, мошенники в домовых чатах под видом жильцов распространяют фишинговые ссылки под предлогом бесплатно забрать ненужную технику и мебель.

Перед встречей фейковый сосед приносит извинения и говорит, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке. «Цель злоумышленников — заразить телефон пользователя вредоносным программным обеспечением для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники освоили новый метод атак — взлом устройств умного дома, что позволяет им, например, отключать сигнализацию, управлять камерами видеонаблюдения и даже блокировать двери, создавая удобные условия для кражи данных и финансовых средств.