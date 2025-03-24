Мошенники научились взламывать систему умного дома для слежки и добычи криптовалюты

Злоумышленники освоили новый метод атак — взлом устройств умного дома, что позволяет им, например, отключать сигнализацию, управлять камерами видеонаблюдения и даже блокировать двери, создавая удобные условия для кражи данных и финансовых средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

В ведомстве пояснили, что мошенники могут взламывать систему умного дома для создания единой сети, зараженной вредоносным программным обеспечением, для добычи криптовалюты.

Кроме того, целью взлома кибераферистов могут быть слежка с помощью камер видеонаблюдения и подготовка к ограблению. В частности, через умные зубные щетки и датчики температуры преступники могут проверить, дома ли хозяин.

Параллельно с этим мошенники активно распространяют в Telegram фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Ведомство опубликовало скриншот сообщения с предложением бесплатных процедур для женщин Москвы в возрасте от 27 до 75 лет, якобы в качестве моделей. Сообщение сопровождается ссылкой на фишинговый сайт, а пост помечен плашкой «мошенники».

Также ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества, комбинирующую социальную инженерию и доработанное шпионское ПО. Теперь злоумышленники используют вредоносную программу NFCGate для клонирования банковских карт.

Сначала жертве звонят, представляясь сотрудниками банка или сотового оператора, и убеждают установить вредоносное ПО под предлогом обновления приложения. После этого основная часть программы загружается прямо на устройство клиента. Когда обманутый пользователь переводит деньги на «безопасный счет», мошенники фактически перенаправляют средства на NFC-клон карты, не оставляя цифровых следов. Далее деньги через цепочку переводов уходят на счета преступников.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему с переводом денег «победителям» лотереи.