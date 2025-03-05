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05.03.2025 в 09:45

В МВД предупредили о мошенническом боте в Telegram от имени «Почты России»

Злоумышленники убеждают жертв уточнить адрес для фейковой отправки, но на деле пытаются украсть личные данные и деньги

Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило граждан о новом виде мошенничества от имени «Почты России». Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают о якобы отправленном заказном письме или посылке, после чего предлагают уточнить данные через чат-бота в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Как пояснили в ведомстве, бот имитирует активную работу, но его цель — получить доступ к аккаунту пользователя. Введенные данные отправляются мошенникам, которые могут использовать их для кражи средств или дальнейших атак.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность и проверять все сообщения через официальные каналы. Также ведомство напомнило о важности принципа «нулевого доверия» к любым запросам, связанным с личными данными и финансовыми операциями.

Ранее в МВД рассказали о новых схемах кибермошенничества среди молодежи.

Почта России МВД Мошенники
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